超思巴西蛋放超過4個月仍可賣？ 食藥署回應了

超思進口巴西雞蛋爭議持續延燒，不過卻被質疑，5月底裝船的雞蛋，如今9月還能在台灣市面上看見，保存期限甚至列在10月5日，引發食安疑慮。農業部表示，巴西雞蛋因長時間運輸因此有塗食用臘，最長可保存4個月。食藥署則說，雞蛋加工塗蠟確實能夠延長保存期限，但仍要確認是否有詳實加工，今日已派員實地稽查，最快明日有結果。

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘在臉書再爆，農業部防檢署日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻還有巴西蛋在架上，製造日期是9月5日、保存期限是10月5日，質疑進口雞蛋保存期限能否逾4個月。農業部回應，巴西雞蛋因長時間運輸因此有塗食用臘，最長可保存4個月，但業者把保存日期壓在10月5日，這點就要詢問食藥署有無違法規定。

對此，食藥署副署長林金富表示，依照食安法第28條規範，製造廠對販售產品有責任，必須制定保存條件，並且在保存條件下的保存期限，「製造廠有義務標示、告知消費者產品可以存放多久。」若在標示期限內產品有損壞、變質、腐敗，都要由製造廠負責。

「食藥署已派員實地稽查。」林金富說，相關案件今日已啟動處理程序，目前已由食藥署南區管理中心處理，並派案給地方衛生局，根據最新回報情形，全案仍在稽查中，人員尚在差勤未能回報稽查結果。

林金富表示，若稽查後發現雞蛋製造商的標示日期有「虛偽不實」，將依照食安法28條，裁處4萬至400萬行政罰，後續則分兩方向辦理。第一種情況，若依照相關證明文件，產品仍在效期內，須全數修正為正確的有效日期後才能重新上架；第二種情況，稽查後發現已過效期，就會直接走入銷毀程序。

至於雞蛋是否可以存放4個月，林金富說，雞蛋若全程在冷鏈下運輸，進口來台保存期限最低都有4個月。同時，雞蛋塗蠟將孔隙填滿也可以避免水分跑進去，延長有效期限，確實有這樣的加工法，因此稽查也會針對有無落實冷鏈、塗蠟等項目進行查核，最快明日有初步結果。