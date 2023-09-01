防檢署提早啟動禽流感秋冬專案 新增化製數量監測疫情

農業部動植物防疫檢疫署今起至明年3月31日止啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」啟動表示，110年起，H5N1亞型高病原禽流感在全球蔓延，造成許多國家嚴重疫情及經濟損失。有別於過往禽流感病毒株會在夏天消失，此波H5N1疫情於夏季在國際上仍持續有案例發生，今年台灣也有零星案例；除了提前啟動秋冬專案外，防檢署今年首度嘗試從化製場監測可能的疫情，建立監測管道。

防檢署長邱垂章表示，今年禽流感秋冬專案提早了，往年都是11月左右，候鳥來襲啟動，但今年因為國際間H5N1疫情仍嚴峻，其中2344b病毒株特別難纏，國內即使夏季仍有疫情發生，因此提早啟動今年的防疫秋冬專案；過去禽流感病毒都是一株流行後，另一株取代，但這次這株特別頑強。

邱垂章表示，過去一年大約都主動、被動監測約500件，今年也會增加，其中特別規劃從化製數量，也就是家禽死亡的數量去推測可能的疫病發生，若有異常，會先請地方防治所到牧場去看，讓防疫人員多一到疫情線索來源，已經與防疫人員實施好幾個月，受限於在養頭數初期不見得精準，難以判斷死亡超過多少數量，算警戒值；他認為，防疫要先跨出一步，等到有越來越多數據累積，會獲得越來越多資訊。

他說，牧場中少量死亡的家禽，仍要靠飼主觀察、主動通報，及早處理減少損失，讓政府介入協助，阻斷傳播鏈。

獸醫研究所通知，彰化縣竹塘鄉1鵪鶉場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，彰化縣動物防疫所執行3日齡鵪鶉1萬6224隻、70至110日齡鵪鶉4萬9300隻，共計6萬5524隻鵪鶉撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計43例（陸禽36場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場）。

防檢署除請養殖業者配合各項防疫措施，提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處100萬元。