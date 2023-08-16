昨天還大太陽、今天突傾盆大雨 專家：強降雨恐更加極端

雨勢襲台將隨暖化更加劇，台北盆地、中南部及宜蘭沿海平原等地區因海拔低、又有地層下陷問題，成為提高警戒的風險區域！

中研院地球科學所兼任研究員汪中和受訪時指出，暖化使水氣含量也不斷上升，台灣未來類似降雨可能變得更強，包括山區、低窪地區都變得更危險。

他呼籲，政府應加速「海綿城市」，鋪設透水工程，更要強化水土保持與災害預警系統。然而，汪中和也感嘆，政府在這方面做得太慢、也太少，警覺性仍然不夠，實在是很大的隱憂。

大雨連炸3日

北部地區15日還是艷陽高照，16日就大雨傾盆，一瞬間就變天。天氣風險預報員吳聖宇解釋，16日全台因為低壓帶與西南風影響，西半部天氣變得不穩定，由於台灣海峽上空有降雨系統發展移入影響，一整天都容易有短暫陣雨或雷雨，局部地區有可能出現較大雨勢。

他指出，明後兩天（17-18日）因低壓帶就位於台灣上空，大氣的不穩定度高，水氣偏多，各地都會有短暫陣雨或雷雨。吳聖宇表示，尤其白天期間配合熱力作用，對流的發展會比較旺盛，將會有局部較大雨勢出現的機會，降雨的範圍較廣，降雨的時間也不固定。

天上的巨大河流

針對台灣因為季風或者低壓帶狀況導致局部大雨的狀況，汪中和表示，隨著暖化狀況加劇，這一類降雨恐怕會變得更加極端。他說，因為地表暖化了1.2℃，大氣層的水氣含量增多了8%，形成「天上的巨大河流」，只要有低壓帶或是鋒面的出口，就會以過去想像不到的強降雨方式落下來，造成可怕的洪澇。

他舉例說，今年卡努颱風環流引進的西南氣流，在中南部山區帶來超大豪雨，就是明顯的例子。未來強降雨的頻率及規模還會增高，需要格外提防。

加速海綿城市

汪中和表示，強降雨會影響到任何地方，各地都需要提高警覺。以台灣來說，山區會有山崩、土石流；沿海地層下陷區有如蓄水的大碗，排水十分困難；河川沿岸的低窪區，最易受高漲的河水淹沒，都是特別需要防範的地區。

他呼籲，在平地，政府應該加速海綿城市、透水鋪面工程的推動，降低強降雨的衝擊；在山區，要做好森林保育及水土保持的工作，並持續強化災害預警及救災系統。

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