10萬公斤巴西雞蛋及蛋液農藥、抗生素超標 陳吉仲回應了

農業部專案進口蛋又出包，食藥署今公布最新一波邊境檢驗不合格名單，有1批、共10萬6060.86公斤從巴西出口的雞蛋及冷凍蛋液檢驗出被列為國內禁用的動物用藥，但這已不是專案進口蛋第一次出包，今年7月18日也有5批共120噸土耳其雞蛋被驗出禁藥遭銷毀；農業部長陳吉仲表示，已依規定銷毀，不會影響國內供需。

由超思有限公司進口的巴西「帶殼蛋」，檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，皆為台灣禁止的動物用藥，共8萬3860.86公斤，全數退運、銷毀。

另一批專案進口蛋類品項為台農投資股份有限公司進口的巴西「冷凍蛋液」，檢出殘留農藥芬普尼（芬普尼及芬普尼代謝物總和）0.1ppm，依據「動物產品中農藥殘留容許量標準」，農藥芬普尼在禽、蛋、動物產品中的容許量為0.01ppm，因此全數2萬2200公斤皆依規定退運、銷毀。

陳吉仲今出席金門酒廠「一穀作契」金門高粱酒上市活動前接受聯訪時表示，衛福部會針對進口雞蛋及蛋液進行邊境檢驗，不符合國內規定都不能進來且需銷毀，符合規定才能進入國內；陳吉仲說明，今年需要33萬隻雞，目前已進口17萬隻，國內生產排程都依照原先的規畫，後續產蛋率將大幅增高，農民收入提升，供應雞蛋確保無虞，鼓勵民眾多購買國內生產雞蛋。

大量巴西雞蛋及蛋液報銷，是否影響國內加工業者？陳吉仲表示，現在國內庫存殼蛋、蛋液等，轉換成殼蛋有達到6000萬顆，主要進口雞蛋提供給加工業者，目前供應狀況穩定，專案進口蛋每月維持700至800萬顆，因此庫存、進口蛋加上國內每日生產約11萬3000多箱（約22780萬顆），絕對能滿足消費者需求。