快訊

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10萬公斤巴西雞蛋及蛋液農藥、抗生素超標 陳吉仲回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對專案進口的巴西雞蛋及蛋液農業、抗生素違規超標，農業部長陳吉仲表示，不合格者均遭銷毀。記者胡瑞玲／攝影
針對專案進口的巴西雞蛋及蛋液農業、抗生素違規超標，農業部長陳吉仲表示，不合格者均遭銷毀。記者胡瑞玲／攝影

農業部專案進口蛋又出包，食藥署今公布最新一波邊境檢驗不合格名單，有1批、共10萬6060.86公斤從巴西出口的雞蛋及冷凍蛋液檢驗出被列為國內禁用的動物用藥，但這已不是專案進口蛋第一次出包，今年7月18日也有5批共120噸土耳其雞蛋被驗出禁藥遭銷毀；農業部長陳吉仲表示，已依規定銷毀，不會影響國內供需。

由超思有限公司進口的巴西「帶殼蛋」，檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，皆為台灣禁止的動物用藥，共8萬3860.86公斤，全數退運、銷毀。

另一批專案進口蛋類品項為台農投資股份有限公司進口的巴西「冷凍蛋液」，檢出殘留農藥芬普尼（芬普尼及芬普尼代謝物總和）0.1ppm，依據「動物產品中農藥殘留容許量標準」，農藥芬普尼在禽、蛋、動物產品中的容許量為0.01ppm，因此全數2萬2200公斤皆依規定退運、銷毀。

陳吉仲今出席金門酒廠「一穀作契」金門高粱酒上市活動前接受聯訪時表示，衛福部會針對進口雞蛋及蛋液進行邊境檢驗，不符合國內規定都不能進來且需銷毀，符合規定才能進入國內；陳吉仲說明，今年需要33萬隻雞，目前已進口17萬隻，國內生產排程都依照原先的規畫，後續產蛋率將大幅增高，農民收入提升，供應雞蛋確保無虞，鼓勵民眾多購買國內生產雞蛋。

大量巴西雞蛋及蛋液報銷，是否影響國內加工業者？陳吉仲表示，現在國內庫存殼蛋、蛋液等，轉換成殼蛋有達到6000萬顆，主要進口雞蛋提供給加工業者，目前供應狀況穩定，專案進口蛋每月維持700至800萬顆，因此庫存、進口蛋加上國內每日生產約11萬3000多箱（約22780萬顆），絕對能滿足消費者需求。

雞蛋 芬普尼 陳吉仲

延伸閱讀

南投仁愛鄉3千公頃蔬菜田幾乎全覆沒 陳吉仲：極地氣候

2周後開學營養午餐恐掀搶蛋潮？ 陳吉仲回應了

中元將至缺豬肉、價格高？ 陳吉仲：短暫供需波動

陳吉仲淋雨掛牌農業部 賴士葆酸：老天爺都在哭泣

相關新聞

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

新北日前發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署15日公布初...

台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽...

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

5元折扣真的有感！自備飲料杯實施一年 比率成長1.6倍

環保署自去年7月1日起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，包含自備飲料杯享5元優惠、循環杯免費借用服務、授權地方...

單周病例寫新高！本土登革熱累積破1500例 8旬婦成重症

登革熱病媒蚊指數上升，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增469例本土病例，今年累積超過1500例本土病例，並且新增1...

鬼月忌開刀？調查顯示 農曆7月開刀病人存活較佳

明天農曆7月鬼門開。台灣民眾迷信民俗說法，鬼月有諸多禁忌，不可游泳、晚上不可曬衣、不可剪指甲，甚至認為鬼月不適合開刀動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦