碳盤查 環署擴大執行人力

政府擴大要求事業單位做碳盤查，但查驗機構及執行人力的量能不足，環保署昨天預告「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」修正草案，擴大查驗人員的專業背景，只要通過至少四十小時的訓練，就能執行碳盤查工作，擴大量能，最快年底前實施。

根據預告草案，溫室氣體查驗機構只要獲環保署認證，即可執行碳盤查；檢驗人員則新增農業、森林相關背景，配合未來自然碳匯盤查需求。

環保署氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴說，溫室氣體查驗機構可以是國內的新舊機構或國外機構的分支，前提是取得環保署委託認證機構的認證資格，就可以對事業單位執行碳盤查，目前有十四家合格查驗機構，查驗標準均與國際接軌。

環保署目前未限制查驗人員的專業背景，黃偉鳴說，過去從業人員主要以環境工程背景為主，此次新增農業、森林背景者，可配合未來自然碳匯盤查需求，負責盤查須經至少四十小時訓練。