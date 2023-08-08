西南風水氣漸增多 吳聖宇：留意局部較大雨勢

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，卡努颱風仍在琉球群島北部徘徊，影響台灣好幾天的西南風環境在今仍然持續存在，隨著颱風緩慢北上，西南風帶來水氣逐漸增多。預估今天在嘉義以南迎風面容易有短暫陣雨或雷雨，一整天斷斷續續都有機會下雨，有時候雨勢會比較大，南部要特別當心。

他指出，雲林以北到東半部雖然降雨相對較少，位於低壓帶內大氣狀態也不穩定，白天容易有熱對流發展帶來雷雨，尤其是山區，同樣有局部較大雨勢發生。溫度方面，西南風背風面的大台北、東半部溫度偏高，氣象局持續發布高溫特報，要注意36-38度高溫發生可能性。

吳聖宇指出，目前在日本東南方海面上的熱帶性低氣壓有機會在今天發展為今年第7號颱風蘭恩，從最新的預報資料來看，大致仍是趨向日本方向移動，不過究竟會靠近日本的哪個地方預報還是有些分岐，本周內要去日本的民眾務必多留意颱風動態變化，對台灣來說沒有明顯的影響，短時間內應該不會有颱風再度靠近台灣，暫時不必太過擔心。

吳聖宇指出，明到周五預期卡努將逐漸北上經過九州西方海面然後向韓國移動，西南風配合低壓帶的環境還是持續影響台灣，且西南風帶來的水氣較多，大氣不穩定度高，迎風面中南部地區降雨較多，一整天斷斷續續都有短暫陣雨或雷雨，並且有局部短時較大雨勢發生的可能性，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛，會出現局部大雷雨，降雨比較集中在白天，尤其是中午過後的下半天期間，整體天氣並不穩定。

降雨增多後，高溫也會較為下降，各地高溫預估都會下降到30-33度之間，出現極端高溫的可能性明顯減少。

至於周末期間(12-13日)太平洋高壓有增強的趨勢，台灣附近雖然還是偏西南風為主，水氣將會減少，大氣狀態也變得比較穩定一些，中南部迎風面降雨可望逐漸停止下來，只剩下夜晚清晨在沿海地區配合海陸風環流還有局部降雨的機會，主要的天氣變化會轉變為白天在山區發展的熱對流雷雨，整體天氣型態將會恢復到比較典型的夏季型天氣。

不過天氣好轉之後，溫度也可能會再度開始升高，周末期間可能又要開始留意局部高溫出現的可能性。