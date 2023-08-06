指控農業部伸手干預 蛋農喊話：蛋價再不調漲就北上抗議

國內蛋荒今年6月因雞蛋產能回穩而緩解，但中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，進口蛋買氣差，但近期天氣炎熱、老母雞大量淘汰，導致產蛋率差，加上飼料人力成本高漲，有致電農業部討論漲價事宜，但傳官方施壓繼續凍漲，喊話再不調漲「不排除北上抗議」；農業部今表示，絕無伸手介入，雞蛋是否調漲均由蛋價評議委員會來決議。

黃榮珍說，近期天氣炎熱、老母雞大量汰換，國內雞蛋產量疲軟，已傳部分地區有缺蛋、蛋商忙著調蛋情況，因此有致電給農業部討論調漲蛋價，但傳農業部出手介入，給主導報價的北市蛋商公會壓力，再透過北市蛋商公會來壓制產地蛋農，痛批農業部干預市場機制。

黃榮珍表示，不少蛋農因飼料及人力成本「已撐不下去」，紛紛反映盼能調漲價格，下周將召開內部幹部會議，討論蛋價是否調漲，若還維持凍漲，「不排除北上抗議」。

農業部畜牧司副司長李宜謙強調，農業部絕無介入試圖干預蛋價，雞蛋的價格均由蛋價評議委員會來決議；經了解，大多蛋商及蛋農並無調漲蛋價的意思，認為是少部分蛋農盼能漲價。

針對產蛋率疲軟情況，李宜謙表示，這段期間為產蛋淡季，蛋農都會趁機進行雞隻淘汰與換羽，因此產蛋率不佳為正常現象。蛋雞場自6月起已陸續淘汰寡產逾齡老母雞以更新產蛋雞群，近2個月以來，產蛋雞的數量都維持在3200萬隻上下，藉由調整更新產蛋雞群以提升後續雞蛋產能因應未來的旺季需求。

李宜謙指出，目前國內蛋雛雞及中雞供應已恢復穩定，目前雞蛋日產量逾2260萬顆，夏季整體消費狀況穩定，為保障糧食安全，農業部已建立殼蛋滾動倉儲6000萬顆，可充分供應民生需求，並無缺蛋情況；另進口雞蛋庫存量有6000萬顆，隨時可提供產業加工需求調度。

另恢復受極端氣候與疫病影響的蛋雞產業，農業部也積極自國外進口蛋種雞，目前每周可供應蛋雛雞已達50萬隻以上，截至7月止，雛雞供應量計1380萬隻。