全台首間「鮮選壽司」！唐吉訶德南港店開幕日曝光　網驚呼：真的要來了？

受台灣民眾喜愛的的日式雜貨賣場DON DON DONKI唐吉訶德近期展店消息一波接一波，先前業者證實將落腳南港CITYLINK，並於第3季開幕新門市，目前傳出可望於8月22日正式開幕，由於該門市首度納入旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，讓許多粉絲相當期待。

唐吉訶德繼西門店、忠孝新生店之後，陸續傳出可能落腳高雄大立百貨、台中老虎城購物中心等，其中業者較有正面回應的是預計在南港CITYLINK B棟3樓開設的450坪大店。

隨著時間進入第3季，日前CITYLINK南港店透過臉書粉絲團發文「猜猜我是誰？猜猜看是誰在對你招手～答案8/22揭曉」，並貼出一張「猜猜我是誰」的照片剪影，由於其身影像極唐吉訶德的吉祥物企鵝，讓不少網友興奮驚呼「唐吉訶德等好久了！」、「真的要來了！」、「不用跑到三創那逛了！」。