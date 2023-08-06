全台首間「鮮選壽司」！唐吉訶德南港店開幕日曝光　網驚呼：真的要來了？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
DON DON DONKI唐吉訶德於香港已開設多家鮮選壽司迴轉壽司專門店。圖／翻攝自DON DON DONKI香港官網
DON DON DONKI唐吉訶德於香港已開設多家鮮選壽司迴轉壽司專門店。圖／翻攝自DON DON DONKI香港官網

受台灣民眾喜愛的的日式雜貨賣場DON DON DONKI唐吉訶德近期展店消息一波接一波，先前業者證實將落腳南港CITYLINK，並於第3季開幕新門市，目前傳出可望於8月22日正式開幕，由於該門市首度納入旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，讓許多粉絲相當期待。

唐吉訶德繼西門店、忠孝新生店之後，陸續傳出可能落腳高雄大立百貨、台中老虎城購物中心等，其中業者較有正面回應的是預計在南港CITYLINK B棟3樓開設的450坪大店。

隨著時間進入第3季，日前CITYLINK南港店透過臉書粉絲團發文「猜猜我是誰？猜猜看是誰在對你招手～答案8/22揭曉」，並貼出一張「猜猜我是誰」的照片剪影，由於其身影像極唐吉訶德的吉祥物企鵝，讓不少網友興奮驚呼「唐吉訶德等好久了！」、「真的要來了！」、「不用跑到三創那逛了！」。

此外，唐吉訶德預計將於10月進駐台中老虎城購物中心，老虎城購物中心日前也在臉書粉絲團貼出唐吉訶德店面裝潢的照片，並寫著「你！是不是和我們一樣期待」，吸引大批網友留言「超級期待」、「期待迴轉壽司」，也有人直問「會有24小時嗎？」

CITYLINK南港店透過臉書粉絲團發文，貼出一張「猜猜我是誰」的照片剪影並寫下答案8/22揭曉，身影像極唐吉訶德的吉祥物企鵝。圖／翻攝自CITYLINK南港店臉書粉絲團
CITYLINK南港店透過臉書粉絲團發文，貼出一張「猜猜我是誰」的照片剪影並寫下答案8/22揭曉，身影像極唐吉訶德的吉祥物企鵝。圖／翻攝自CITYLINK南港店臉書粉絲團
老虎城購物中心日前也在臉書粉絲團貼出唐吉訶德店面裝潢的照片，並寫著「你！是不是和我們一樣期待」。圖／翻攝自老虎城購物中心臉書粉絲團
老虎城購物中心日前也在臉書粉絲團貼出唐吉訶德店面裝潢的照片，並寫著「你！是不是和我們一樣期待」。圖／翻攝自老虎城購物中心臉書粉絲團
DON DON DONKI唐吉訶德於香港已開設多家鮮選壽司迴轉壽司專門店。圖／翻攝自DON DON DONKI香港官網
DON DON DONKI唐吉訶德於香港已開設多家鮮選壽司迴轉壽司專門店。圖／翻攝自DON DON DONKI香港官網

唐吉訶德 迴轉壽司

延伸閱讀

不斷更新／卡努強襲！8月3日北部百貨、電影院、熱門餐廳暫停營業一次看

北市南港將設置新醫療及長照機構 預計增650床位

我推的Donki！唐吉訶德「企鵝」化身《我推的孩子》星野愛 網笑：旁邊要賣水果刀

斥資百億 全台第3座LaLaport高雄動土 日商引進270品牌

相關新聞

法國麵包釀百人中毒！ 醫：食物煮熟但保存差 4毒菌等著你

桃園市中壢區忠貞市場某攤商販售越南法國麵包疑釀食物中毒，至今已有340人通報。據醫院通報院方人體檢驗報告，部分為沙門氏桿...

逾千名台灣旅客滯留沖繩 3國籍航空最快明放大機型、增班載運

受卡努颱風影響，不少旅客仍被滯留在日本沖繩那霸市區，民眾黨立委賴香伶接獲陳情表示，今早已緊急聯繫交通部及民航局協調國籍航...

1周1颱？賈新興：未來10天還有2個颱風生成機會

卡努颱風逐漸遠離台灣，民眾納悶近期一周一個颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據預報資...

中南部未來1周雨不斷！颱風接力生成 氣象局曝因為台灣旁有它

卡努颱風已於今天凌晨2時減弱為輕度颱風，中央氣象局預報員官欣平說，卡努颱風昨天逐漸遠離，並加速朝東北方向離開。不過，中部...

影／恆春遊客「抬頭莫張嘴」 小心萬隻家燕「下糞雨」

屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，長期研究恆春半島候鳥生態的蔡乙榮觀察，最近每天都有萬隻家燕在...

嗅味覺異常比例較高！Omicron病毒繁殖力好 醫師：症狀與流感類似

近期新冠疫情持續下降，並且近期社區以Omicroon亞型變異株XBB為主流。台中市長盧秀燕今染疫，將進行自主健康管理10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦