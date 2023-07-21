部分長照據點沒開冷氣 長輩怕中暑

長輩因未開冷氣而中暑案例頻傳，但部分長照據點憂心業務費無法支應，選擇不開冷氣，長者只好邊吹電扇，邊揮汗運動，家屬擔心長輩因此中暑。

專家指出，若社區據點經費拮据到不敢開冷氣，需先釐清是否因為政府補助不足，若據點承辦單位以營利為目的節省冷氣費用，值得正視。

桃園市龜山區陸光社區發展協會前理事長倪亞東表示，每個據點狀況不同，有些據點業務費有限，加上自籌經費不充裕，若夏季電費高，可能排擠瓦斯費、人員健保費等支出，影響據點運作。且夏季三個月吹下來，冷氣費不低。以陸光里據點來說，當初冷氣設計採投幣五十元，第一次可吹一小時，後續半小時需投一次。

新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，據點一周五天、十個時段，冷氣「全開」，據點每年業務費約一百多萬元，扣除人員薪水，每年約有七十多萬可使用，但因考量服務長輩眾多，經費政府補助、使用者付費、社區自籌各占三分之一。一般長者每餐收費五十元，而手作活動、園藝課程等，也酌收材料費。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松說，社區據點不敢開冷氣，若因政府補助不足，需重新思考，找專家分析支付標準、設計制度等；但若只是為了節省冷氣費，「天氣這麼熱不開冷氣？負責人還是要有點良心」。

截至今年四月，全台Ｃ據點巷弄長照站共三九一○處。衛福部長照司副司長吳希文表示，巷弄長照站的相關獎助業務費，包括水電、瓦斯、電話費、網路費等。巷弄站關懷據點每個月業務費約有二萬至六萬元可以運用，單位可自行分配，因巷弄站是社會互助場域，據點仍可建立相關收費機制。