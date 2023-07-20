桃園、台南、高雄等6地區降豪雨！持續至今晚

中央氣象局今17:10發布豪雨特報，包括桃園市、台南市、高雄市等6地區會有豪雨，台北市、新北市等14地區大雨特報，影響時間至今日晚上。

氣象針對桃園市、新竹縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市發布豪雨特報；臺北市、新北市、苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區發布大雨特報，影響時間自20日下午至20日晚上。

氣象局表示，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日臺南市、高雄市、桃園市及雲林縣、嘉義縣、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、中南部地區及苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。