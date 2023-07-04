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清華和高醫合作 公私協力打造一流智慧醫院

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國立清華大學附設桃園醫院將委託私立高雄醫學大學興建經營，兩校上午舉辦簽約儀式，由清華大華校長高為元（左）及高雄醫學大學董事王伊忧（右）代表簽約。記者曾吉松／攝影
國立清華大學附設桃園醫院將委託私立高雄醫學大學興建經營，兩校上午舉辦簽約儀式，由清華大華校長高為元（左）及高雄醫學大學董事王伊忧（右）代表簽約。記者曾吉松／攝影

國立清華大學附設桃園醫院將委託私立高雄醫學大學興建經營，兩校上午舉辦簽約儀式，由清華大華校長高為元及高雄醫學大學董事王伊忧代表簽約，高醫將投入百億元在桃園航空城興建大型智慧醫院，第一期目標總病床數 515 床，預計明年動工，2028 年完工啟用。行政院副院長鄭文燦、財政部部長莊翠雲、教育部主秘廖興國、桃園市副市長王明鉅、立委黃世杰、財政部促參司司長李建賢、桃園市衛生局局長劉宜亷今天都出席見證清華附醫BOT簽約儀式。

國立清華大學附設桃園醫院將委託私立高雄醫學大學興建經營，兩校上午舉辦簽約儀式，行政院副院長鄭文燦（中）、財政部部長莊翠雲（左五）出席。記者曾吉松／攝影
國立清華大學附設桃園醫院將委託私立高雄醫學大學興建經營，兩校上午舉辦簽約儀式，行政院副院長鄭文燦（中）、財政部部長莊翠雲（左五）出席。記者曾吉松／攝影

清華大學 高醫

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