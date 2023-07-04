清華和高醫合作 公私協力打造一流智慧醫院

大專校院通常有畢業門檻，正派辦學的私校一般都樂見學生順利畢業，甚至鼓勵提早畢業，只有「學店」才會為了多賺學分費而故意讓學生延畢。一名護專學生家長控訴，孩子辛苦讀五年，未料畢業前的模擬考，卻被以「比國考還難」的題目「刁難」，竟致整屆護理科三分之二學生因為模擬考不及格，一定要繳錢補修學分才能畢業，最後繳了快1萬元重修費才順利拿到畢業證書。教團痛批，若屬實，校方行徑不僅是開學店，更是開「黑店」。

2023-07-04 07:30