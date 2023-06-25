減少大箱裝小箱情況 電商網購包裝減量7月1日上路

電商產業發展大幅成長，卻也產生大量廢棄物，環保署今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，禁止使用含PVC（聚氯乙烯）的網路包材，且需使用一定比例再生料；大型電商業者需符合包材減重率、循環包材使用率等規定，個人賣家則暫不納管，7月1日正式上路，違者最高處罰鍰15萬元。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，部分網購包裝過度包裝，甚至會有大箱子裝小箱子的情況，浪費大量的紙箱及塑膠包材；考量近3年網購包裝國際管制趨勢及網購持續成長，盼透過把網購包裝減量規定入法，改變網購平台包裝出貨方式，減少廢棄物產生。

王嶽斌表示，此次公告主要規範momo、PChome、蝦皮商城等大型電商業者，以及擁有電商官網、APP供消費者下單的網路零售業者；網購平台的個人賣家則暫不納管。

根據規範包含，所有網路零售業的包裝材料不得使用含PVC材質，且需符合紙類包材90%以上回收紙含量、塑膠包材摻配25%以上再生料；中型業者（資本額5千萬元以上或自有取貨據點數達300家以上），須符合商品重量分級規定；大型業者（資本額1億5千萬元以上或自有取貨據點數達500家以上），還須達到平均包材減重率目標及成果提報等相關規定。

環保署表示，目前已有許多網購電商業者陸續調整包裝材料，如重新設計紙箱及緩衝材、以及設計並採用未使用膠帶的紙箱等。以知名業者PChome為例，出貨時在系統上將撿貨匹配裝箱的系統優化、增加包裝重量檢查程序，將大箱變小箱，同時優化出貨系統，將不同倉庫的貨品併箱出貨，減少空間浪費。

包材上則使用100%再生紙漿製作紙箱、減少印刷、紙箱不漂白。PChome表示，提高紙箱容積率、外包裝減量的同時也可提高載貨的效率、降低配送的趟次成本，更能達到降低碳排的效果。

環保署日前也邀集環保局研商訂定稽查作業原則，將啟動出貨統倉的現場稽查，並第一階段至年底前將優先以大型業者為稽查對象；業者若使用含PVC的膠帶或塑膠包材，可處1200至6000元罰鍰；網購包裝減量不符規定，可處3至15萬元罰鍰。

環保署表示，2019年起推動「網購包裝減量指引」後，相較2019年每件網購包材平均重量為0.322公斤，至2022年每件使用已降至約0.248公斤，下降約23%的重量，今年再推「網購包裝減量指引2.0」，預計生效後到2030年，將達到下降近50%的包材重量目標。