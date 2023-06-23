國5出遊車潮激增 省道易壅塞路段一次看

今天為端午節連假第2天，國道車流截至上午9點30分，在國1汐止至五堵北向路段、內湖至東湖北向路段、國5南港系統至石碇南向路段均有壅塞情形，時速僅2、30公里；省道則預估今天出遊車潮將湧現，觀光景點易壅塞路段包括北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段等。

公路總局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3及泰山銜接國1、中部台61線中彰大橋路段、東部台9線仁水隧道至中仁隧道，南部台86線關廟路段、台88線鳳山銜接國5甲及大寮路段。

公路總局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5826班次，疏運10萬6623人，疏運人數較去年同期增加53.2%；東部國道客運路線共計行駛1506班次，疏運2萬6639人，疏運人數較去年同期增加69.9%。

公路總局預估，今天出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲。主要省道幹道如台9線蘇花路廊、台1線水底寮至楓港、台61線鳳鼻至香山及中彰大橋。觀光景點易壅塞路段如北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段。