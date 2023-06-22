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一顆肉粽熱量500大卡 營養師教三個小撇步減澱粉與油脂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
營養師林鈺庭示範在家也能輕鬆完成的「花椰黑米粽」，選擇常見的食材，運用簡單的烹調方式就可完成健康輕食粽。圖／衛福部基隆醫院提供
營養師林鈺庭示範在家也能輕鬆完成的「花椰黑米粽」，選擇常見的食材，運用簡單的烹調方式就可完成健康輕食粽。圖／衛福部基隆醫院提供

端午節連續假期今天開始，家家戶戶都會吃粽子，衛福部基隆醫院營養室林鈺庭營養師說，別看粽子小小一顆，平均一顆熱量約400至500大卡，可能在不知不覺之間，就吃下過多的澱粉與油脂，她教民眾吃肉粽三個小撇步，搭配蔬菜湯、蘸醬適量善用辛香料、吃瘦肉。

營養師林鈺庭說，尤其是需要控制三高的族群，吃肉粽要特別注意，要吃的開心又健康、聰明吃粽子，可以試試以下的小撇步：

第一「粽子是正餐，記得配蔬菜」：民眾吃粽子時經常忽略的就是沒有吃到蔬菜，由於粽子中一般是沒有包蔬菜的，如果沒有另外攝取的話，容易導致當天的蔬菜量吃不夠。所以在吃粽子時，別忘了搭配蔬菜湯或是燙青菜，不僅可以補足蔬菜量，還可以幫助消化，增加飽足感。

第二「蘸醬要適量，善用辛香料」：吃粽子時許多人都會搭配甜辣醬、醬油膏、辣豆瓣醬等調味料一起享用，但這些醬料當中的鈉含量都比較高，建議可以搭配一些天然的辛香料一起使用，例如：蒜泥、香菜等等，不僅可以增添風味的層次，還可以減少醬料的使用量。

第三「肥肉要注意，瘦肉是優先」：許多粽子裡都會包上一塊滷得香肥軟嫩的三層肉，一不小心就吃入太多的飽和脂肪了。如果攝取過多的飽和脂肪，將會導致心血管疾病的風險增加，建議大家在選擇肉粽時，請優先選擇餡料是瘦肉的粽子。

林鈺庭示範在家也能輕鬆完成的「花椰黑米粽」，選擇常見的食材，運用簡單的烹調方式就可完成健康輕食粽。

製作方法使用富含膳食纖維的白花椰菜花，與富含花青素的黑糙米，來取代部份的長糯米，可以增加蔬菜的攝取量，進而減少了澱粉的含量，並選用質地較為軟嫩的豬腰內肉來取代三層肉，減少飽和脂肪的攝取，一顆也只有230大卡，製作方法相當簡單。

營養師林鈺庭示範在家也能輕鬆完成的「花椰黑米粽」，選擇常見的食材，運用簡單的烹調方式就可完成健康輕食粽。圖／衛福部基隆醫院提供
營養師林鈺庭示範在家也能輕鬆完成的「花椰黑米粽」，選擇常見的食材，運用簡單的烹調方式就可完成健康輕食粽。圖／衛福部基隆醫院提供

粽子 端午節 連續假期 脂肪

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