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「神母癌童」救命藥費年需745萬元 健保給付下半年生效
神經母細胞瘤於兒童癌症占比約7.8％，但死亡率卻高達15%，中研院士、林口長庚幹細胞與轉譯癌症研究所特聘講座教授陳鈴津表示，研究發現，GD2抗體（dinutuximab）免疫治療可有效提高病童五年無復發存活率、總存活率。健保署長石崇良說，健保署已同意將dinutuximab納入暫時性支付，預計下半年生效。
至於健保給付GD2抗體（dinutuximab）免疫治療的適應症，主要是年齡12個月以上的高危險神經母細胞瘤病人，經自體幹細胞移植後的初次使用。目前一次治療需要5個療程，一次療程使用5瓶藥品，5個療程總計25瓶，藥品一瓶單價為29萬8198元，預估每名患者總藥費約745萬元。
石崇良說，GD2抗體免疫療法預期效果與對照組比較，5年存活率分別為64%及50%，確實增加癌童存活率，且用於治療罕見癌症，國內病人數並不多。
不過，國外第三期臨床試驗收案378人，治療人數較少，且藥費高，專家會議建議納入登錄系統追蹤長期療效，後續再進行評估，依療效調整給付範圍；另外，經健康科技評估（HTA）顯示，復發或難治型患者的療效較差，不建議給付。
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