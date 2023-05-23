「神母癌童」救命藥費年需745萬元 健保給付下半年生效

人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 作家王溢嘉一直認為每個人所處位置處境，主要來自一己能力與機遇。他貧寒出身，台大醫學系畢業後棄醫從文，辦心靈雜誌、開出版社、所寫人生省思與經典詮釋著作屢獲獎並收入國文教材，啟發眾人良多，一家也和樂美滿，人生好像再無化解不了的關卡。直到動畫導演兒子王谷神43歲遽逝。

2023-05-24 08:00