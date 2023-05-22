瑪娃颱風路徑變化大 專家：留意周末之後是否接近台灣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周天氣變動較多元，前面兩天有鋒面要通過，周三起天氣好轉，轉變為夏季型午後有熱對流雷雨的天氣。周末要留意瑪娃颱風動態。

今天白天逐漸接近台灣北部海面的鋒面系統，吳聖宇說，雖然鋒面白天還沒有直接影響到台灣，但是受到鋒前西南風增強的影響，中部、南部有局部短暫陣雨發生的機會，各地山區到了午後則會有熱對流發展帶來雷雨的可能性。

氣溫方面，西南風增強，北部地區、台東地區可能因為沉降增溫，而出現較高的溫度，高溫可能超過35-36度以上，台東甚至有局部焚風發生的機會。

他說，今天晚間到明天清晨，鋒面快速由北往南通過台灣上空，西半部地區有陣雨或雷雨，東半部亦有短暫陣雨或雷雨。

他表示，特別提醒中彰以北到桃竹沿海一帶，要留意局部較大雨勢發生的情況，尤其要注意中小尺度對流發展的現象。由於這次的鋒面環境條件跟前一波鋒面類似，若有中小尺度對流發展，出現單點豪大雨或局部強降雨的機會就比較高。雖然鋒面移動快速，降雨時間可能不長，但還是要多留意今晚到明晨之間的降雨變化。

吳聖宇說，明天鋒面就會南下到巴士海峽，不過鋒面後方仍持續有中層的雲雨帶要通過，上半天北部的雨勢會趨緩，中部、南部仍持續有短暫陣雨機會。南部高屏一帶山區因為地形影響，有局部較大雨勢發生機會。

明天下半天之後，雲雨帶持續東移南壓，逐漸離開，中南部的降雨也將陸續緩和下來。明晚預估只剩下南部、東南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地方大致都恢復多雲的天氣為主。

明天各地的溫度也將下降轉涼，北部地區高溫22-24度，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫27-30度，北部受影響還是比較大，轉涼的幅度也比較明顯。

吳聖宇說，周三起至周日受到後續高壓增強影響，預估會轉為夏季型的天氣型態，上午各地大致為多雲或晴，午後山區有局部熱對流雷雨機會。

他表示，周三、周四午後雷雨比較明顯，周五到周末因為瑪娃颱風外圍沉降氣流靠近，山區午後雷雨發展的情況將減少許多。

吳聖宇說，夏季型天氣也代表溫度會偏高，周三開始各地要留意白天高溫發生的現象，後期颱風接近，沉降作用越明顯的話，出現局部高溫的機會也越大。海面上的風浪到了接近周末也要留意，特別是颱風長浪靠近時風浪會逐漸加大，海邊活動注意安全。

中央氣象局說，瑪娃颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島南南東方700公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3300公里海面上），以每小時12公里速度，向北北西轉北進行。

瑪娃颱風本身的動態變化很大，吳聖宇說，未來2-3天內會先往西北到北北西方向移動，經過關島附近後，受高壓增強影響，轉向西北西，甚至偏西方向走，趨向菲律賓以東到琉球以南海面。周末期間將逐漸來到台灣東南遠海，之後的動態變化頗大，可能繼續偏西往呂宋島或巴士海峽靠近，也可能逐漸拋物線北轉往日本一帶移動，不確定性很高，後續有待密切觀察。