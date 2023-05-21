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致命人工淚液 食藥署：未輸入

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
美國CDC指出，EzriCare人工淚液、Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏三款產品遭抗藥性綠膿桿菌感染，目前已造成81人感染，其中14人失明，4人死亡。美聯社
美國CDC指出，EzriCare人工淚液、Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏三款產品遭抗藥性綠膿桿菌感染，目前已造成81人感染，其中14人失明，4人死亡。美聯社

美國疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）近日指出，今年初爆發的人工淚液遭綠膿桿菌感染問題，已累積八十一人感染，十四人失明，四人死亡，另有四人為保命須摘除眼球。食藥署表示，經清查，相關產品皆無核准輸入國內。醫師提醒，民眾平時使用的人工淚液，使用方式不正確仍可能遭金黃色葡萄球菌、鏈球菌等汙染。

受到綠膿桿菌汙染的產品目前已知有印度Global Pharma Healthcare製造的EzriCare人工淚液、Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏。

美國ＣＤＣ指出，綠膿桿菌感染具極強抗藥性，一般抗生素無法控制，進入人體內後，不一定會出現症狀，但能持續在體內大量繁殖，並藉由共用醫療用品途徑傳染他人。美國至少十八個州發現確診病例，某些居住長照護理機構遭感染患者，從未用過人工淚液。

三軍總醫院一般眼科主任呂大文指出，綠膿桿菌多存在加護病房內免疫力不佳的臥床病人，常依附在加護病房內的塑膠製品，如呼氣器的塑膠管線等。

呂大文說，該款人工淚液出現綠膿桿菌，研判是製造過程遭汙染。建議使用人工淚液之前應先洗淨雙手，滴在下眼瞼眼白處，避免傷角膜，使用後若出現眼睛泛紅、疼痛等症狀，應速就醫。

美國 醫師 患者

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