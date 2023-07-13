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台驊認賠長榮！網笑「海運過時了」：All in 緯創（3231）賺回來

聯合新聞網／ 綜合報導
台驊11日公告出清手中持有長榮海運股票3,300張、損失4.17億元。（本報系資料庫）
台驊11日公告出清手中持有長榮海運股票3,300張、損失4.17億元。（本報系資料庫）

海運不旺，台驊認賠長榮。台驊11日公告出清手中持有長榮海運股票3,300張、損失4.17億元。PTT網友討論「海運要棄船嗎？」他的手上持有陽明海運股票，考慮到近期股價頻頻下跌，因此計畫停損。不少網友都勸他賣掉持股，直呼「海運過時了」，也有許多人建議他改投資AI相關股票。

台驊董事長顏益財是國內投資圈被公認最懂海運者，對於全球貨櫃輪市場展望，台驊日前指出，全球運價再跌機會及空間都不大，從5月美國線的長約談判可以看出端倪，各船公司都蠻團結，不願意簽下賠錢不合理的長約價格，不過，市場貨量一直無法回升，會讓海運市場運價反彈無力。

一名網友在PTT發文詢問「海運要棄船嗎？」，他表示，他在陽明海運除息完又買進幾張股票，但海運已經低迷許久，是否已經利空盡出，加上近期股價頻頻下跌，恐怕必須停損賣出。

其他網友紛紛支持賣出做法，留言「賣掉買緯創」、「深海閻王都跑了」、「前幾天那個長榮解套追緯創的賺兩根漲停惹」、「都去AI了」、「你會不會2030年還在等海運」、「最懂海的顏蕫怎麼做？」、「運價沒回升，開一趟賠一趟」、「賣掉買緯創和技嘉」、「停損航運去追a33概念股還來得及」。

還有人留言「等長榮到120 的時候AI早就賺飽」、「最懂海的人都跑了」、「2023年了還有人在買航運，不殺你要殺誰」、「現在不下船，難道要傻等30？」、「現在講的是AI，誰跟你去懂海」、「賣掉all in緯創賺回來」、「陽明我48賠錢賣了」。不過也有人留言「當然不賣啊，Q3尾巴會回來的」。

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