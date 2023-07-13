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00878獲利了結後就創股價新高…後悔嗎？ 專家「三情況」分析該走還留！

聯合新聞網／ 方格子
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

【撰文・小股東】

筆者在19元時出清了00878，結束了近三年的投資歷程。時間來到2023.07.12，00878股價漲破20元，創新高了。投資朋友問我：後悔嗎？

筆者從不諱言來投資巿場探險為的就是賺錢。投資歷程久了，惋惜的事情何其多啊。要追買嗎？答案則是否定的。

我們先來簡單檢查一遍00878的創新高從何而來

00878於2023.05.31更新了成份股，所以我們且將00878前十大成份股在5/31至7/12的漲幅作概略的計算，如下表：

答案已顯而易見，00878的前十大成份股中，排序1.3.4.5均是熱門的AI概念股，均漲幅為56%，最大的成份股是緯創，漲幅更高達86%。就是這股力量將00878僅月餘的時間，股價推升10.32%。

突破新高的00878也意謂著這3年來凡做多00878的投資人，若持有至今日，沒有任何一個人是投資虧損的。

從另一面向來看，00878前五大成份股中有四檔均漲幅56%，但00878僅上漲10.3%，適足以完整呈現出ETF分散持股特點。

相同道理，來日如若遇到成份股有較明顯下跌時，ETF也將展現出分散風險的優勢。

00878現在的投資，該走還是該留？

我覺得任何的投資決策都應檢視投資人對該筆投資的基本定位。筆者也藉此案例來分享我們的投資邏輯：

一、如果你的目的就是儲蓄

如果你的目的是以00878為標的作儲蓄，那麼你確實沒必要耗費時間來關注00878的週邊新聞。你可以採行自動設定的定期定額來作投入。

不過筆者仍然提醒一件事，存股儲蓄必須設定合適的投入節奏，切勿在過短的時間內把資金大比例地投入。

理論雖說著「長期而言，定期定額將買在股價均值」，此所謂長期並不僅止於3、5年，甚或更長更長。

股票都會有相對的高低起伏週期，若在一個漲升段就把大部位資金投入，你在後續股價低檔週期要攤低成本將會變的異常困難。

二、如果你的目的是獲取優於巿場的目標利率

我相信大部份買入00878的投資人，其目的是作長期的資產累積並收取優於巿場的殖利率，並且透過收息再投入來獲取更佳的投資績效。

既然你尚有那麼一點時間作功課，那筆者會建議你採取不定期不定額的方式作投入。作法是同樣參考00878歷年的配息水準，拉一條符合你預期的殖利成本線，在成本線以下作定期扣款，在成本線以上則停扣，並且可選擇股價越跌扣款越多的作法

例如00878每年平均配息1元，你能接受年利5%，則設定20元以下作投資；你如果期望年均配息1元的條件下，能獲取6%殖利，則應設定16.6元以下才作投資扣款。

為什麼不建議投資人在股價創新高時仍作定期定額投資呢？投資00878的你想要獲取的是優渥的配息，我們來簡易推估緯創的配息能力（以下內容並非在唱衰緯創）。

身為成份股的緯創，當00878規劃配息6%時，緯創合理也應貢獻6%的殖息，那麼身處124元股價的緯創則應負責配出7.4元的息來，再往前推算緯創平均配息率75%，那麼緯創2023年EPS應達到9.92元才能不費力地達成使命。我就不再往前推算了，即便AI伺服器利潤再好，朋友們試著拿緯創的稅後淨利率來回推，緯創要賺取每股9.9元，它該接多少訂單才能達標呢？

股價124元的緯創就配息的角度來看，在00878明年度配息時，緯創將是拉低00878配息率的拖油瓶。

三、又如若你的投資目的是獲取股息及股價波段收益

如果你的時間尚稱餘裕，並且你認同00878的選股邏輯。那麼不妨試著自已買進成份股，不論零股甚或定期定額對這些頗具規模的成份股都很容易交易。

並且我們可以自行靈活地調節不適合的成份股，例如下階段配息能力明顯下降的金控股可以先行剔除。又例如波段漲幅過高的成份股也可以先作波段的獲利出場。

大方向仍然跟著ETF的節奏在走，減少自已摸索選股的壓力。不但具有持股分散效果也更有持股的彈性。並且也實戰了自己的投資經驗，何樂而不為呢？

以上內容，僅供參考，不作為任何投資操作之建議。投資人應自行評估風險，審慎投資。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878股價創新高，空手後悔了嗎! 在手的留還是該走呢?

00878國泰永續高股息 AI 緯創 定期定額 配息

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