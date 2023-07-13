快訊

日本人的三國志遊戲，如何影響大眾文化與歷史觀？

國1南向322.7K永康路段3車連環撞釀1車翻覆 回堵5公里

首季房價所得比創史上次高 相當不吃不喝9.72年才能買房

00878搭AI火箭飆至20元…價差已抵過好幾年股息該賣？ 專家：會大漲非偶然

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

國泰永續高股息（00878）12號登頂20塊了，這是發行以來的新高價。

換句話說，持有這檔ETF的一百萬投資人，至今是沒有人賠錢的。

不過一檔15塊發行的ETF默默爬上20塊，不免引起「居高思危」的擔憂。

像有朋友詢問，本來打算存股的，想不到今年光是價差就抵過好幾年股息，這個價格要不要先賣一趟獲利入袋？

另有一種說法是，00878今年漲這麼多，主要是運氣好，挑到一籃子「AI概念股」。要是哪一天不幸是遇到「AI泡沫破裂」，它絕對跑不掉！所以先賣一趟是對的。

我的看法，00878目前前5大成分股，確實都有「AI」的影子，例如緯創廣達光寶科英業達等，都是貨真價實的AI供應鏈，他們也聯手貢獻了不少00878今年的漲幅

股票有漲有跌，漲多的股票將來也會有拉回修正的時候，這是必然發生的情況。

所以基於這項考量，現在賣出00878或調節是可以理解的操作。

問題是，AI題材熱度會延續到哪時候沒人知道。這個時期賣出00878，確實可以避開AI題材泡沫破裂的風險，不過也有可能錯過接下來AI題材持續帶來的上漲空間。

另一個難處是，當你賣出或減碼時，「什麼時候買回來」又是一個需要耗費心力的問題

所以我認為，與其擔心00878持有的AI概念股未來遇到反轉下跌，不如選擇正面硬扛，遇下跌持續買進，或乾脆用定期定額的方式省去麻煩

一來AI題材什麼時候是盡頭沒人知道；二來就算AI題材反轉向下，也有可能換成是其它成分股接棒演出，緩和下跌幅度。

更重要的是，我相信大部分投資人買這檔ETF是為了「累積資產」，而不是「波段買賣」。

如果是「累積資產」，我覺得應該在意的是「張數」，而不是帳面上的「％數」。

另外，我也認為00878今年的大漲，並不是偶然或運氣好，一個編制規則合理的商品，拉長時間來看它必定是持續往上走的，今年的AI題材不過是加速過程的催化劑

所以今天突破20塊，這個天花板往後回頭看，它可能只是一個「底」。不過掛牌3年就從15塊漲到20塊，效率上來說還是非常高的

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF AI 緯創 廣達 光寶科 英業達

延伸閱讀

賣00878賺2萬 網分兩派戰翻！遭嗆「賣太早」：之後25元股利跟著上來

00878突破2字頭…還要繼續「存」嗎？ 她分析：要把時間成本考慮進去

康舒（6282）股票抽籤！ 專家：預計報酬近30％…難得張數多人人有機會

馬斯克為何突然關心台灣網路？ 專家揭原因：怪不得他總悲觀看兩岸關係

相關新聞

00878搭AI火箭飆至20元…價差已抵過好幾年股息該賣？ 專家：會大漲非偶然

當你賣出00878或減碼時，「什麼時候買回來」又是一個需要耗費心力的問題。

賣00878賺2萬 網分兩派戰翻！遭嗆「賣太早」：之後25元股利跟著上來

網友投資「高股息ETF」00878，趁股價上漲時賣出，獲利20309元、報酬率11.26%，一次領到近兩年的股息。有網友支持的做法，但也有人認為，「長期投資就定期定額啊，高點買少、低點買多」。

創台股ETF最快紀錄 00878成立三年規模增至2000億元

國泰永續高股息ETF（00878） 三歲了！00878為國內首檔結合高股息、ESG概念的台股ETF，2020年7月掛牌時...

一次包下台韓IT科技龍頭 這檔ETF一網打盡

台灣與韓國資通訊龍頭公司長期位於國際IT產業領導地位，據國際機構TrendForce統計2023年第1季全球晶圓代工營收...

第一次見00878上20元…一直配息股價會漸漸消失？ 專家解答：庸人自擾

高股息一直配息所以股價就會漸漸消失？

00878突破2字頭…還要繼續「存」嗎？ 她分析：要把時間成本考慮進去

Hi 我是安娜媽咪，之前的文章討論過滿多存股的觀念，但今天7/12開盤沒多久00878突破2字頭了，我想，這時候很多存股族難免會開始動搖，我要繼續買嗎？還是先暫停投入、觀望看看之類的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦