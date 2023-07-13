00878搭AI火箭飆至20元…價差已抵過好幾年股息該賣？ 專家：會大漲非偶然

國泰永續高股息（00878）12號登頂20塊了，這是發行以來的新高價。

換句話說，持有這檔ETF的一百萬投資人，至今是沒有人賠錢的。

不過一檔15塊發行的ETF默默爬上20塊，不免引起「居高思危」的擔憂。

像有朋友詢問，本來打算存股的，想不到今年光是價差就抵過好幾年股息，這個價格要不要先賣一趟獲利入袋？

另有一種說法是，00878今年漲這麼多，主要是運氣好，挑到一籃子「AI概念股」。要是哪一天不幸是遇到「AI泡沫破裂」，它絕對跑不掉！所以先賣一趟是對的。

我的看法，00878目前前5大成分股，確實都有「AI」的影子，例如緯創、廣達、光寶科、英業達等，都是貨真價實的AI供應鏈，他們也聯手貢獻了不少00878今年的漲幅。

股票有漲有跌，漲多的股票將來也會有拉回修正的時候，這是必然發生的情況。

所以基於這項考量，現在賣出00878或調節是可以理解的操作。

問題是，AI題材熱度會延續到哪時候沒人知道。這個時期賣出00878，確實可以避開AI題材泡沫破裂的風險，不過也有可能錯過接下來AI題材持續帶來的上漲空間。

另一個難處是，當你賣出或減碼時，「什麼時候買回來」又是一個需要耗費心力的問題。

所以我認為，與其擔心00878持有的AI概念股未來遇到反轉下跌，不如選擇正面硬扛，遇下跌持續買進，或乾脆用定期定額的方式省去麻煩。

一來AI題材什麼時候是盡頭沒人知道；二來就算AI題材反轉向下，也有可能換成是其它成分股接棒演出，緩和下跌幅度。

更重要的是，我相信大部分投資人買這檔ETF是為了「累積資產」，而不是「波段買賣」。

如果是「累積資產」，我覺得應該在意的是「張數」，而不是帳面上的「％數」。

另外，我也認為00878今年的大漲，並不是偶然或運氣好，一個編制規則合理的商品，拉長時間來看它必定是持續往上走的，今年的AI題材不過是加速過程的催化劑。

所以今天突破20塊，這個天花板往後回頭看，它可能只是一個「底」。不過掛牌3年就從15塊漲到20塊，效率上來說還是非常高的。

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