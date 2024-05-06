鴻海（2317）飆逾15年高、市值衝2.3兆 成交量、金額雙雙居冠

鴻海（2317）寫最強4月，單月營收5,109億元，重返5,000億元大關，6日激勵股價跳空開高後走高，一度衝達166.5元，上漲10.5元，漲幅6.73%，創下2008年8月以來、逾15年新高，成交量及成交值雙居個股冠軍。

鴻海受惠AI產品拉貨動能增加，加上蘋果推出 MacBook Air 新品，挹注4月營收表現，單月合併營收重返5,000億元大關、達5,109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.03%。

鴻海累計今年前4月合併營收1.83兆元，年減3.11%；第2季雖是傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度約與目前市場預期相當，預估本季營運可優於首季及去年同期的表現。

鴻海預計5月14日舉行法說會，將公布首季獲利表現，董事長劉揚偉先前曾表示，上半年就可看到鴻海和輝達（NVIDIA）在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。

鴻海營收寫最強4月，且預期本季營運仍將持續成長，股價早盤跳空以161.5元開高，一度衝達166.5元，為2008年8月以來的新高，市值衝達2.3兆元，盤中漲幅逾6%，開盤不到半小時成交量逾7萬張，居個股成交量冠軍，成交值也居冠，貢廚大盤指數約44點。