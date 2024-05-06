法人力挺強棒股 帶勁

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美股上周五（3日）強勢大漲，台積電ADR也勁揚3.9%，市場看好本周台股表現。篩選近五日三大法人買超、成交量超過千張以上、且股價強勢上漲的14檔「法人力挺強棒股」，將躍居短線市場的交投亮點。

統計近五日三大法人連續買超三天以上、成交量超過千張、且股價強勢表態的法人力挺強棒股，後市股價有望續攻，包括：臺企銀、開發金、長榮航、國票金、群益證、彰銀、中鋼、遠東銀、矽格、上海商銀、晶豪科、台表科、至上、致伸。

近來隨除息題材發酵，金融股擴量上攻，尤其中信金配發現金股利1.8元後，更成為股價強勢的領頭羊，臺企銀、開發金、國票金、群益證、彰銀、遠東銀、上海商銀等不僅手續費淨收益成長、現金股利受投資人好評，近五日也獲三大法人買盤加持，股價表現突出。

長榮航第1季營收519.1億元，年增16.8%，為單季第三高。法人分析，長榮航歐美長程線平均載客率超過90%，東南亞旅遊的機位需求暢旺，東北亞適逢賞櫻旺季，平均載客率超過90%，股價在獲利與兩岸旅遊有望開放激勵下爆量上漲。

台表科第1季營收年增16.1%，EPS 2.33元。今年將持續擴增表面黏著技術產線，法人預估新廠通過客戶驗證後，第2、3季稼動率逐漸提升，全年獲利看增。

三大法人 上海商銀 長榮航

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