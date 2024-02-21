證交所再出擊！首度找知名卡通人物配音員一起來宣導反詐騙

因應假投資詐騙案件層出不窮，臺灣證券交易所以防範股票申購詐騙為主題，精心製作一則40秒廣播廣告，2月19日至2月25日同步藉由全台連鎖通路及廣播電台等實體及空中傳播管道強力放送，期能深入各類生活場景與民眾溝通反詐騙議題。證交所這次特別邀請家喻戶曉卡通人物花媽的配音員錄音，希望透過其獨特嗓音，吸引聽眾注意，提升大眾對於股票申購詐騙的警覺。

證交所向來致力透過多元管道，例如實體講座、網路活動及現場互動遊戲等進行投資人教育宣導，今年更拓展全新型態的推廣管道，加強運用聲音行銷方式來觸及廣大族群，希望藉由抓住民眾的聽覺，進一步提升宣傳效果。證交所表示，這則防範股票申購詐騙廣告設計淺顯易懂的對白，並利用卡通人物具親和力的聲音，以篤定的口吻直接告訴投資人「抽股票不會有違約或被凍結帳戶的問題！叫你匯款到其他人帳戶就是詐騙！」，希望能夠加深民眾印象，幫助識破股票抽籤詐騙話術。

這則反詐騙聲音廣告已於本周一（19日）上架，全台北、中、南、東部及離島的４千多家全家便利商店，都將24小時進行輪播放送，同時在全台各地家樂福超市和量販店也都可以聽到，另外也安排透過中廣流行網、好事聯播網等高收聽率的廣播電台播出，藉由為期一周的宣傳，讓上班族、學生、開車族、家庭等都能普遍接觸，藉此喚起關注，以捍衛及守護民眾財產安全。

股票公開申購一般又稱為「抽股票」，詐騙集團常利用簡訊、社群或網站訊息，邀請加入LINE群組或是勸誘下載投資App，並宣稱可以透過AI、演算法或特殊管道提高中籤機率、幫助投資人賺取價差，後續再以「沒匯款就會違約、帳戶會被凍結」等威脅性話術對投資人施加壓力及要求匯款。事實上，參加股票抽籤，必須透過合法證券商，開立證券帳戶後才能辦理，而且申購款項是在抽籤日之前，即須存入本人的交割銀行帳戶，若申購款項不足，只會被歸為不合格件，不能參加該次的申購而已，並不會構成違約交割、帳戶也不會被凍結。證交所建議民眾可至證交所網站（https://www.twse.com.tw/zh/products/broker/infomation/list.html）查詢合法之證券經紀商名單，以及瀏覽證交所宅在家學習網（https://shl.twse.com.tw/），了解股票公開申購流程。

因應投資人生活型態轉變，及年輕族群參與提升，證交所翻轉宣傳方式，開創新型態管道，希望提升金融教育及反詐騙宣導的效果。除了透過連鎖通路及電台廣播，深入民眾生活場景進行聲音行銷外，證交所未來也將與財經主播合作，製作生動活潑反詐騙宣導影片，置於新型態線上課程平台，透過可隨選主題線上學習課程，貼近投資人需求，宣導防範投資詐騙。證交所另將藉由時下最流行的社群行銷，以生動有趣、跳脫傳統宣導框架方式，設計創意行銷活動，向民眾溝通反詐騙觀念及資訊，期吸引民眾關注、產生共鳴，進而帶動話題及討論聲量，發揮擴散效益，廣泛增加觸及族群，以提升民眾對防範投資詐騙之認知。