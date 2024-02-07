春節踏春新選擇 網路旅遊業者推薦「台灣五個隱藏秘境小旅行」

春節假期，全家大小可以一起出門旅遊踏青，用美好的旅程迎接新的開始。Booking.com 根據2024 年的旅遊趨勢調查報告，推薦「台灣五個隱藏秘境小旅行」，避開熱門景點人潮，探索台灣全新的旅遊目的地。

台南六甲夢之湖｜南科贊美酒店

根據Booking.com 2024 年的旅遊趨勢調查報告，有 62% 的台灣旅人認為靠近水源能立即感到放鬆。位於「台南」烏山頭水庫的上游地帶的六甲夢之湖最適合希望享受「水之旅」的旅人。除了享受湖邊美景外，還能搭乘竹筏，近距離欣賞六甲夢之湖的風光。

南投毓繡美術館｜埔里日記民宿

位於「南投」草屯九九峰山腳下的毓繡美術館，屋頂層內木構造設計空氣層，減少空間輻射，降低空調需求，達到永續環境設計理念。其建築風格搭配東方庭院造景，讓旅人在參觀的同時，仿佛能觸摸到自然與現代設計間的獨特對話。

台東紅葉谷綠能溫泉園區｜米弄村民宿

位於「台東」的紅葉谷綠能溫泉園區，也是紅葉少棒的故鄉。紅葉谷綠能溫泉園區結合地熱發電、溫泉戲水及美食體驗的休間園區，最特別的是棒球造型的Spa 水療區天幕，不論是大人還是小孩都能玩得盡興。根據Booking.com 2024 年的旅遊趨勢調查報告，高達 94% 的台灣旅人會更加關注具有當地原始風味的美食，那麼旅人千萬不能錯過園區內的以布農族傳統飲食混合西式的烹調手法「尋星餐廳」。

高雄三鳳宮｜癮室

過年怎麼能少了必備的拜拜行程，而「高雄」三鳳宮絕對是今年走春參拜新選擇！屹立已近350 年歷史三鳳宮是台灣特色廟宇之一，三鳳宮的魅力不僅在於祈福拜拜，廟內懸掛的上百盞紅色燈籠更是讓人讚嘆不已，當夜幕低垂，燈籠點燈時，整個宮廟彷彿沉浸在絕美的燈籠海中，更是令人流連忘返。

桃園海螺文化體驗園區｜青埔商旅