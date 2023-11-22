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台北漢來大飯店搶攻婚宴市場再出招

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來美食此次更邀請了婚禮業界的專業職人參與這場空間發布會，並且準備了起桌價28,800元的完整喜宴菜色。漢來美食提供
漢來美食此次更邀請了婚禮業界的專業職人參與這場空間發布會，並且準備了起桌價28,800元的完整喜宴菜色。漢來美食提供

解封後不少新人都開始補辦婚宴，為迎接更多尋找夢幻婚禮場地的新人，漢來美食於11月22日假台北漢來大飯店3樓國際宴會廳及5樓「天空森林」戶外禮堂舉辦了一場盛大的全新婚宴空間發布會。自開始營業以來，短短一個半月內已成功舉辦3場大型婚宴，並有19場婚宴已完成付訂。

隨著台北漢來大飯店的試營運，漢來美食位於3樓的國際宴會廳也隨之盛大登場，這是漢來美食旗下的第3家宴會廳，目前已迅速成為台北婚禮、宴會詢問度爆表的熱門場地。

這次的婚宴發布會以四季花境為主題，由漢來美食的宴會廳和業務團隊精心規畫，漢來美食特別大手筆的設宴10桌，並且斥資200萬元讓所有參與的新人們體驗每一季不同的愉悅氛圍，漢來美食專業的婚顧人員則帶領賓客探索全新的宴會空間，結合現代感與浪漫氛圍，每對前來的準新人都可以親身體驗一場夢幻婚禮。

台北漢來大飯店的國際宴會廳以頂級奢華的設施聞名，擁有全台最長（56.3米）和最高（5.9米）的演唱會級環場大螢幕，以及高質感令人矚目的管柱狀水晶吊燈，營造出奢華高雅的氛圍。國際宴會廳的獨特之處也體現在其7.5米挑高的無樑柱空間，可以同時容納1,200人，展現了極致的宴會氛圍。

漢來美食表示，現今新人對於婚宴場地和菜色的期望日益提高，位於飯店5樓的全台唯一「天空森林」戶外透明禮堂。這個獨一無二的露天宴會場地，不但是住房客人熱門的打卡景點，也是如水泥叢林的南港區僅有的空中花園，常常吸引高架道路往來駕駛人的目光，也是舉辦婚宴的新人證婚儀式的最佳場地。

漢來美食此次更邀請了婚禮業界的專業職人參與這場空間發布會，包括婚顧、花藝布置、婚攝等業界人士，並且準備了起桌價28,800元的完整喜宴菜色，共享佳餚的同時，也見證台北漢來大飯店國際宴會廳的華麗亮相。

天空森林戶外禮堂、宴會廳。漢來美食提供
天空森林戶外禮堂、宴會廳。漢來美食提供
台北漢來大飯店宴會廳全新婚宴空間發布會。漢來美食提供
台北漢來大飯店宴會廳全新婚宴空間發布會。漢來美食提供
漢來美食今天舉辦了一場盛大的全新婚宴空間發布會，以四季花境為主題，特別大手筆的設宴10桌，並且斥資200萬元布置空間。漢來美食提供
漢來美食今天舉辦了一場盛大的全新婚宴空間發布會，以四季花境為主題，特別大手筆的設宴10桌，並且斥資200萬元布置空間。漢來美食提供

漢來美食 漢來大飯店 婚禮

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