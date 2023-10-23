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「嘉義101」要來了！麗寶、洲際酒店集團攜手 2024年福容VOCO酒店開幕

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」3D示意圖。麗寶集團提供
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」3D示意圖。麗寶集團提供

看好嘉義觀光飯店未來發展，麗寶集團今（23）日宣布興建中的嘉義複合式大樓，將進駐商辦、飯店；飯店部分將與洲際酒店集團攜手，打造國內首間voco品牌飯店－「嘉義福容voco酒店」，最快2024年首季試營運。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，不僅是雲嘉地區最顯著的地標，被當地人喻為「嘉義101」，同時也是雲嘉地區、福容大飯店體系下，建物最高、房間數最多的飯店。

「福容大飯店」總經理楊正弘表示，嘉義住房率居國內排名第四，超越了雙北市、台中市、高雄市等直轄市，顯示嘉義市未來觀光前景無限，因此集團決議位於嘉義、興建中的複合式大樓將與洲際酒店集團合作，瞄準國際觀光客，引進國內首間VOCO品牌飯店－「嘉義福容voco酒店」。

交通部觀光署今年初立下來台旅客目標為600萬人次，目前已經超過四百萬人次抵台觀光。看好疫後台灣觀光發展，麗寶集團旗下的「福容大飯店」也瞄準國際觀光客；楊正弘指出，福容、洲際酒店集團（IHG）結盟，是「福容大飯店」從本土品牌邁入國際化發展的重要里程碑，雙方合作源自於對彼此的品牌認同，與未來展望策略不謀而合。

楊正弘指出，2023年是「福容大飯店」第21個年頭，從發表全新輕旅品牌-「福容徠旅」到與「洲際酒店集團」結緣，宣告集團飯店事業不同以往的突破與展望，同步讓消費者期待未來福容大飯店全新的蛻變，更希望透過與「洲際酒店集團」的合作，迎來更多的國際旅客，把台灣的美推向國際。

IHG洲際酒店集團台灣區域總經理 Mr. Robbert Manussen表示，voco酒店的簽約是兩大集團合作共贏的開端，他更對台灣未來觀光業的發展充滿信心，認為「嘉義福容VOCO酒店」開幕後，將為活力四射的嘉義地區，乃至整個台灣帶來更多的精彩。

福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間；特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺，整棟大樓的夜間LED燈光閃爍，連梅山鄉的山看得到。

IHG洲際酒店集團是全球客房數量最多的跨國酒店企業，旗下19個酒店品牌，開業與籌備加起來有近八千間酒店，客房數逾百萬間，活躍會員數也超過一億人。

「voco酒店」為洲際酒店集團旗於2018年創立的高端品牌，已覆蓋11個國家與許多世界一級城市，包括紐約、新加坡、上海等等，已有超過80間簽約酒店，2萬個房間數，業績表現，在IHG高端系列品牌中名列第一。

麗寶集團成立43年，營造、建設起家，致力於台灣的休閒觀光產業建設與布局。除了「麗寶渡假園區」是國內最大的遊樂園外，「福容大飯店」從2002年在中壢開了第一家之後，至今北中南已有18個據點。

未來五年，麗寶集團還會在南投埔里、澎湖、屏東東港、台東三仙台、台北圓山等地興建飯店，形成國內環島旅遊住宿網絡，是全國最大的本土連鎖飯店品牌。

福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」3D示意圖。麗寶集團提供
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」3D示意圖。麗寶集團提供
麗寶集團今(23)日宣布與洲際酒店集團聯手，打造「嘉義福容voco酒店」並在今日完成簽約儀式；左一為嘉義福容voco酒店駐店總經理錢嬿文、左二為福容大飯店總經理楊正弘、左三為IHG洲際酒店集團台灣區域發展總監陳智威，右二為IHG台灣區域總經理Robbert Manussen、右一為IHG洲際酒店集團大中華區域開業事業資深經理王家瑋。陳美玲/攝影
麗寶集團今(23)日宣布與洲際酒店集團聯手，打造「嘉義福容voco酒店」並在今日完成簽約儀式；左一為嘉義福容voco酒店駐店總經理錢嬿文、左二為福容大飯店總經理楊正弘、左三為IHG洲際酒店集團台灣區域發展總監陳智威，右二為IHG台灣區域總經理Robbert Manussen、右一為IHG洲際酒店集團大中華區域開業事業資深經理王家瑋。陳美玲/攝影
麗寶集團決議位於嘉義、興建中的複合式大樓將與洲際酒店集團合作，瞄準國際觀光客，引進國內首間VOCO品牌飯店－「嘉義福容voco酒店」；左為福容大飯店總經理楊正弘，右為IHG洲際酒店集團台灣區域發展總監陳智威。陳美玲/攝影
麗寶集團決議位於嘉義、興建中的複合式大樓將與洲際酒店集團合作，瞄準國際觀光客，引進國內首間VOCO品牌飯店－「嘉義福容voco酒店」；左為福容大飯店總經理楊正弘，右為IHG洲際酒店集團台灣區域發展總監陳智威。陳美玲/攝影
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」一樓大廳3D示意圖。麗寶集團提供
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」一樓大廳3D示意圖。麗寶集團提供
「福容大飯店」總經理楊正弘表示，嘉義住房率居國內排名第四，超越了雙北市、台中市、高雄市等直轄市，顯示嘉義市未來觀光前景無限，因此集團決議位於嘉義、興建中的複合式大樓將與洲際酒店集團合作，瞄準國際觀光客，引進國內首間VOCO品牌飯店－「嘉義福容voco酒店」。陳美玲/攝影
「福容大飯店」總經理楊正弘表示，嘉義住房率居國內排名第四，超越了雙北市、台中市、高雄市等直轄市，顯示嘉義市未來觀光前景無限，因此集團決議位於嘉義、興建中的複合式大樓將與洲際酒店集團合作，瞄準國際觀光客，引進國內首間VOCO品牌飯店－「嘉義福容voco酒店」。陳美玲/攝影
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」3D示意圖。麗寶集團提供
福容大飯店耗時六年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間。特別的是，32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山；圖為「嘉義福容voco酒店」3D示意圖。麗寶集團提供

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