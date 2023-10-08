永續旅遊減少碳足跡 土耳其超過6,000家永續認證住宿設施

隨著國家永續旅遊計畫的加入，土耳其已成為世界上最重要的永續度假目的地之一。土耳其以其生態和文化的豐富多樣而著稱，提供嚴格遵循永續原則的住宿選項以及眾多生態旅遊機會。截止到9月30日，土耳其擁有6,156家在永續性範圍內認證的設施，主要位於安塔利亞（Antalya）、伊斯坦堡（İstanbul）和穆拉省（Muğla）。隨著永續認證設施數量的迅速增加，土耳其旅遊業為通過利用環保設計結構和永續實踐來減少碳足跡的總體努力也在增加。

土耳其是全球首個與GSTC簽署協議的國家

為實現旅遊業的永續轉型，土耳其去年與全球永續旅遊理事會（GSTC）簽署了一項合作協定，該理事會制定並管理全球旅行和旅遊的標準。此外土耳其是全球首個在政府層面簽署該協議的國家。根據其為期三年的旅遊業重組計畫，土耳其還制定了國家永續旅遊計畫。通過該計畫，土耳其將在所有旅遊政策中貫徹永續原則，包括目的地、旅行社和住宿設施。

永續旅遊計畫的主要目標是確保住宿設施獲得永續旅遊證書（Sustainable Tourism Certificate），獲得該證書需要通過42項全球公認的標準。在此過程中，住宿設施需要進行獨立的認證評估，每年一次。通過有效的永續規劃，這項認證也使設施能不斷向著永續發展方向努力。隨著這種意識的增強，土耳其的永續認證設施數量正在迅速增加。根據土耳其的國家永續旅遊計畫，所有設施必須在2030年之前獲得永續旅遊證書。

土耳其的國家永續旅遊計畫旨在最大程度地提高當地人民的社會和經濟利益，同時保護文化遺產、保護生物多樣性、生態系統和自然美景。此外該計畫旨在減少污染，節約資源，確保旅遊業在各個方面都環保。通過該計畫獲得永續性認證的住宿設施為客人提供了世界一流的永續住宿體驗，同時有助於保護環境。通過以環保方式提供卓越體驗的設施還有助於當地社區，以公平、負責任、包容和敏感的方式實施和執行這些程式，支援和有助於保護當地人口和社區的獨特價值觀和文化。 貝爾加馬古城。土耳其旅遊推廣發展局提供 薩迦拉索斯古城。土耳其旅遊推廣發展局提供

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