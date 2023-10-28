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華邦電家庭日響應環境永續發展 首度發表企業歌

經濟日報／ 記者李孟珊／嘉義即時報導
2023華邦電子零碳家庭日響應環境永續發展，首度發表華邦企業歌。圖／公司提供
2023華邦電子零碳家庭日響應環境永續發展，首度發表華邦企業歌。圖／公司提供

記憶體廠華邦電（2344）今（28）日以「零碳家庭日」登場，延續永續環保議題，採用「遇見AI 共創綠未來」為主題，象徵公司結合AI科技引領未來ESG永續發展，此外，華邦也於家庭日當天．首度對外發表企業歌，為36周年慶家庭日活動拉開序幕。

華邦電表示，公司自去年起響應淨零碳排的未來趨勢，首次以購買自願性碳權抵銷碳排的方式舉辦零碳家庭日，為延續永續發展理念，連續第二年對家庭日活動進行碳排放量統計盤查、以自有之自願性碳權抵換碳排，再次打造華邦「零碳家庭日」，而活動本身亦全方面落實綠色生活行動。

「環境面」方面，華邦電指出，首次使用活動專屬APP實行攤位付款電子化、以優惠折扣鼓勵同仁使用環保餐具，具體減少資源消耗；「社會面」部份，則利用線上ESG數位活動社群宣傳及實體「永續利用」ESG體驗活動，虛實整合同步推動永續教育；「經濟面」優先支持在地生產廠商、採購環境友善產品，帶動更多跨界合作。

華邦電進一步說，今年度華邦家庭日的重頭戲，則是由董事長、總經理及高階主管帶領同仁一起高唱華邦企業歌，凝聚向心力並傳承企業文化，激勵共同迎向未來的挑戰。

據悉，「華邦企業歌」從作詞、作曲、演唱，皆展現華邦的核心價值，作詞創作展現積極創新及熱情學習的精神，由人機協作，AI成為華邦同仁創作的好幫手，作曲及演唱也是由華邦內部同仁自發性的團隊合作，共同協力完成，展現華邦人當責團隊的核心價值。

華邦電積極地投入綠色產品與技術的發展，同時也致力於營造熱情學習的幸福職場環境，期望藉由員工與家人共同參與的家庭日活動，促進員工自我價值感提升，並強化員工及眷屬減碳意識和行為，期待同仁能持續展現創新精神，跟隨AI數位浪潮、共同推動華邦朝向永續未來邁進。

華邦電

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