華邦電零碳家庭日響應環境永續發展 首度發表人機協作的企業歌

記憶大廠華邦電（2344）今（28）日於故宮南院熱鬧展開，今年家庭日以「遇見AI 共創綠未來」為主題，象徵公司結合AI科技引領未來ESG永續發展。華邦電也首度對外發表企業歌，為36周年慶家庭日活動拉開序幕。

華邦電自去年起響應淨零碳排的未來趨勢，首次以購買自願性碳權抵銷碳排的方式舉辦零碳家庭日，為延續永續發展理念，連續第二年對家庭日活動進行碳排放量統計盤查、以自有之自願性碳權抵換碳排，再次打造華邦電「零碳家庭日」；而活動本身也全方面落實綠色生活行動。

「環境面」方面，首次使用活動專屬APP實行攤位付款電子化、以優惠折扣鼓勵同仁使用環保餐具，具體減少資源消耗。「社會面」部分，華邦利用線上ESG數位活動社群宣傳及實體「永續利用」ESG體驗活動，虛實整合同步推動永續教育 ; 並邀請華邦及員工持續性贊助的機構學童一同參與家庭日活動及參觀故宮南院，進行藝文之旅。「經濟面」則是優先支持在地生產廠商、採購環境友善產品，帶動更多跨界合作。

華電邦今年家庭日的重頭戲，則是由高階主管帶領同仁高唱華邦企業歌。「華邦企業歌」由人機協作，AI成為華邦同仁創作的好幫手，作曲及演唱也是由華邦內部同仁團隊合作，共同協力完成。

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