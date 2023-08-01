搶攻六都電競爭霸戰，華碩賽事限定主機同步上市
電競圈年度指標賽事—《六都電競爭霸戰》，今年正式邁入第七屆，賽事機種四度採用華碩旗下精銳重裝，同時也推出六款原價屋專賣的Powered by ASUS(PBA)期間限定主機，包括：「大地熊」、「旋風蠻」、「風暴狼」、「毒刃俠」、「黑衛士」和「幻影」，除承襲PBA產品一貫的卓越效能，更首度搭配「十銓科技」旗下電競品牌「T-FORCE」記憶體及SSD 1 ，將提供玩家極致遊戲體驗，助其贏得最終勝利。
華碩宣布，即日起於指定通路購買限定主機「大地熊」、「旋風蠻」，不僅可加價升級一體式水冷散熱器 ，搭配華碩顯示卡另加贈總價近三千元的ASUS TUF Gaming電競鍵盤滑鼠組；購買「風暴狼」、「毒刃俠」、「黑衛士」和「幻影」的消費者，則可獲得價值近千元的ASUS TUF Gaming M3 Gen II電競滑鼠；而每年備受玩家矚目的「ROG賽事指定機種」，今年也再加碼送總價值近五千元的ROG Strix電競鍵盤滑鼠組。
華碩宣布，為感謝玩家長久以來的支持，今年玩家共和國於賽事期間(8/12)在 ROG電競聯盟夥伴—「GAME+電競網路館(中華店)」特別舉辦「六都電競--Crazyface一日戰技營」，預計邀請人氣實況主暨前台灣FPS代表選手「Crazyface」出席分享個人射擊遊戲獨門戰技活動名額有限，敬請密切鎖定ROG電競聯盟官網最新消息。
此外，針對 ROG校園電競聯盟盟校的參賽者，華碩也祭出專屬好康，只要進入《六都電競爭霸戰》總決賽前四強，就送限定好禮，歡迎學子踴躍報名參加，挑戰自我極限潛能。
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