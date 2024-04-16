智慧經營／新光投信董事長劉坤錫 沉澱思維 打破舊框架

去年台股全年漲幅26.8%，而新光臺灣半導體30 ETF全年含息報酬率達55.2％，在所有台股ETF中績效排行位列第六。新光投信董事長劉坤錫表示，看好2024年為股債雙多的一年，除了持續推出符合投資人需求的產品之外，今年的營運目標除了強化專業、拓展資產管理規模之外，也致力於為同仁創造更好的工作環境。

關注產業動態 維持管理品質

劉坤錫指出，有別於金融業中像是銀行、證券等其他公司有許多業務收入的業種，投信產業的重點則僅聚焦於「投資管理」與「管理規模」，今年最重要的目標為提升公司整體規模，將會透過財務管理業務的推動，以及產品通路的耕耘，帶動公司的代操業務、主動式基金、被動式基金等整體規模向上。

劉坤錫已深耕金融市場四十餘年，「還是持續學習當中」。劉坤錫表示，金融市場可以學習的事物非常多，永遠也學不完，而提升新光投信規模是一直以來的目標，此外，也須得同時維持投資管理的品質，才能確保整體績效表現。

而若要維持績效表現，劉坤錫指出，做投資研究的工作，最著重在於「思考」，由於金融市場發展日新月異，可以說學無止境。

劉坤錫表示，經理人時常須關注產業知識與經濟動態，並加以歸納分析，才能靈活運用在操作上。

但要能繳出突出表現，最重要的是需要將心境沉靜下來，才有辦法去思考許多問題，若僅是每日維持日復一日的拜會公司、撰寫產業與個股分析報告的例行上下班循環，而不去思考的話，能得到的東西就會相對較少，且沉靜並非兩三分鐘而已，而是需要能慢慢的去沉澱思維，思考目前觀察到的現象與客觀的世界之間，相同與不相同之處，以及其中的原因為何？這些都沒有教科書可以查閱，而是需心靜下來才有辦法思考分辨的。

員工獎金制度 居業界前段班

「希望可以給同仁良好的報酬，不讓他們覺得在這邊工作待遇受到委屈。」談起員工管理，劉坤錫表示，每個人來工作都希望能得到好的待遇，雖然目前新光投信的規模還沒有到達他心中的目標，不過無論是經理人、業務、研究員等同仁的獎金制度還是要做好規劃，僅管不一定是業界最好的，但應該還是維持在前段班，他不希望同仁覺得在這邊工作，所接收到的待遇會是有落差的。

去年新光臺灣半導體30 ETF全年含息報酬率繳出亮眼佳績，而展望近年發展蓬勃的台股高股息ETF市場，新光投信也預計將推出符合投資人需求的商品。

劉坤錫表示，展望今年股債市，在資產配置上，上半年可以將較大部位放在股票資產，在經濟成長有望向上表現的元年，通常產業供應鏈中上游的廠商將會最先受惠，持續看好AI相關類股與半導體等族群表現。

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