快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元強漲 台幣重貶近2角

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
美元指數昨大漲，亞洲主要貨幣走貶，台幣兌美元匯率重貶近兩角，收在卅二點二一一元，匯價創近五個月新低。本報資料照片
美元指數昨大漲，亞洲主要貨幣走貶，台幣兌美元匯率重貶近兩角，收在卅二點二一一元，匯價創近五個月新低。本報資料照片

美國最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）顯示通膨降溫不如預期，市場擔憂聯準會降息時間可能延後且減碼，帶動美元大漲，亞洲主要貨幣昨齊聲走貶，其中台幣對美元爆量重貶，匯率大貶一點九一角，收卅二點二一一元，創近五個月新低。

匯銀人士說，台幣走貶除了因美元大漲，台積電股利入帳，外資反手就買了美元匯出，更是打擊台匯價格；外匯市場交易量昨高達廿四點五四億美元，為近三個月最大量。

美國三月ＣＰＩ漲幅百分之三點五超出預期，推動美債殖利率漲到今年來最高，連帶著美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（ＤＸＹ）也大漲逾百分之一點一至一○五點二四五。

匯銀人士分析，美國通膨大於預期，市場紛紛預期降息時間延後，或是碼數減少，美元指數大漲，創下近五個月以來新高，非美貨幣都是大貶，亞洲區除了人民幣因為政府力量相對抗貶外，日圓、韓元等貶值幅度都很大。

中央銀行昨統計主要貨幣對美元走貶情形，亞幣以日圓貶值百分之○點八四幅度最大，其次為韓元貶百分之○點六七、星幣貶值百分之○點六二、台幣貶百分之○點五九、人民幣貶百分之○點○五；至於歐元則重貶百分之一點○三。

其中日圓兌美元匯率跌破一五三日圓關卡，昨一五三點二日圓作收，創卅四年來新低。日本最高外匯事務官員神田真人再度放話，表示財務省不排除在外匯市場採取任何措施。

外匯交易員表示，台幣匯率昨大貶主要是受到強勢美元影響，外資高掛美元買單，出口商供給有限，拉高美元價格，台匯直接貶回去年十一月台股準備起漲前的價位。由於美元續強，市場仍看貶台幣，先看卅二點四兌一美元價位。

野村證券投信副總張繼文表示，亞幣弱不是因為自己想弱，而是美國降息預期一再被延後與減碼，市場在反映這項利空；不過就在三個月前，市場還樂觀預期美國今年降息六至七碼，過了兩個月，市場修正過度樂觀的看法，降息幅度預期減到二至三碼，時間點落在六月或七月，但沒想到三月ＣＰＩ年增率百分之三點五，高於市場預期，且核心ＣＰＩ未如預期下降，導致主要亞幣都走貶，台幣無法獨強，畢竟有外貿競爭力考量。

台幣匯率 美國 降息

延伸閱讀

美國公債殖利率大幅上升！ 女子：00679B還是值得配置的標的

美股終場盡墨 法人：台股短線高檔震盪

美CPI高於預期 道瓊跌逾420點連3日收黑

就市論勢／台積概念、記憶體 搶鏡

相關新聞

外資落跑…台幣爆量貶1.91角 匯價探五個月低點

美國3月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，澆熄市場對聯準會（Fed）6月降息預期，美元指數急衝，新台幣昨（11）日爆...

六壽險Q1初年保費衝千億 國壽3月突破130億元稱冠

六大壽險業績回溫了。根據各公司統計，今年第1季六大壽險初年度保費收入（FYP）合計約1,086億元，年增3.51%；推估...

美元強漲 台幣重貶近2角

美國最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）顯示通膨降溫不如預期，市場擔憂聯準會降息時間可能延後且減碼，帶動美元大漲，亞洲主要...

分紅保單、實支險新制 7月上路

金管會保險局昨天宣布分紅保單和實支實付險的「保險商品銷售前程序作業準則」修正草案，預計七月一日上路。新制規定銷售分紅保單...

今年前二月刷卡衝7,000億 顯示嗶經濟熱潮不減

國人刷卡動能好熱。據金管會昨（11）日公布統計，2024年2月國人刷卡額3,218.4億元，累計前二月已刷出7,070....

三商壽轉盈 Q1賺30億

三商美邦人壽昨（11）日公布2024年第1季財報自結數，稅後純益達30.6億元，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉虧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。