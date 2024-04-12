美元強漲 台幣重貶近2角

美國最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）顯示通膨降溫不如預期，市場擔憂聯準會降息時間可能延後且減碼，帶動美元大漲，亞洲主要貨幣昨齊聲走貶，其中台幣對美元爆量重貶，匯率大貶一點九一角，收卅二點二一一元，創近五個月新低。

匯銀人士說，台幣走貶除了因美元大漲，台積電股利入帳，外資反手就買了美元匯出，更是打擊台匯價格；外匯市場交易量昨高達廿四點五四億美元，為近三個月最大量。

美國三月ＣＰＩ漲幅百分之三點五超出預期，推動美債殖利率漲到今年來最高，連帶著美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（ＤＸＹ）也大漲逾百分之一點一至一○五點二四五。

匯銀人士分析，美國通膨大於預期，市場紛紛預期降息時間延後，或是碼數減少，美元指數大漲，創下近五個月以來新高，非美貨幣都是大貶，亞洲區除了人民幣因為政府力量相對抗貶外，日圓、韓元等貶值幅度都很大。

中央銀行昨統計主要貨幣對美元走貶情形，亞幣以日圓貶值百分之○點八四幅度最大，其次為韓元貶百分之○點六七、星幣貶值百分之○點六二、台幣貶百分之○點五九、人民幣貶百分之○點○五；至於歐元則重貶百分之一點○三。

其中日圓兌美元匯率跌破一五三日圓關卡，昨一五三點二日圓作收，創卅四年來新低。日本最高外匯事務官員神田真人再度放話，表示財務省不排除在外匯市場採取任何措施。

外匯交易員表示，台幣匯率昨大貶主要是受到強勢美元影響，外資高掛美元買單，出口商供給有限，拉高美元價格，台匯直接貶回去年十一月台股準備起漲前的價位。由於美元續強，市場仍看貶台幣，先看卅二點四兌一美元價位。

野村證券投信副總張繼文表示，亞幣弱不是因為自己想弱，而是美國降息預期一再被延後與減碼，市場在反映這項利空；不過就在三個月前，市場還樂觀預期美國今年降息六至七碼，過了兩個月，市場修正過度樂觀的看法，降息幅度預期減到二至三碼，時間點落在六月或七月，但沒想到三月ＣＰＩ年增率百分之三點五，高於市場預期，且核心ＣＰＩ未如預期下降，導致主要亞幣都走貶，台幣無法獨強，畢竟有外貿競爭力考量。

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