全球資金持續流入美國投等債基金與ETF

根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快6月啟動降息循環，2024年全年合計降息碼數有望達5碼，相較去（2023）年12月利率點陣圖來得更為樂觀，債市多頭蓄勢待發，經理人看好債市比率創高，專家建議可透過債券基金布局，把握今年蓄勢待發的債市多頭行情，首推多元布局各類債種、提升金融債占比的國泰美國優質債券基金。

國泰美國優質債券基金基金經理人鄭易芸分析近期債券行情，美國投等債收益率創下近14年新高後，目前回落至5.1%，但仍高於長期均值3.45%；交易價格自谷底反彈至93元，相較於2014年1月至2024年1月的近十年均值104元仍有上漲空間，在降息趨勢確立的情況下，市場普遍預期債市接下來將揮別多年陰霾，有機會大放異彩，多頭行情值得期待。

進一步觀察全球資金動向，年初以來，美國公債殖利率回升導致投資等級債出現修正，市場資金持續穩定流入美國投等債基金與ETF，截至2月7日，單周即流入60.3億美元，顯示市場資金紛紛在殖利率回彈時進駐，對投等債市未來走勢具備信心，投資人可透過基金公司專業的投資團隊，依市場動向調配各債券類別最適比重，參與這波難得的降息環境之下，全球債市的漲升契機。