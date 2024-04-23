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五一勞動節不開心 勞工平均工時9.6小時，五成七曾打完卡再加班

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
超長加班、「隱形加班」是上班族普遍面臨的問題。（新華社）【作者：林則宏，日期：2024-03-13，數位典藏序號：20240311113458006】
超長加班、「隱形加班」是上班族普遍面臨的問題。（新華社）【作者：林則宏，日期：2024-03-13，數位典藏序號：20240311113458006】

「四二八」國際工殤日即將到來，緊接著是「五一」勞動節，不過對台灣上班族來說，能否擺脫「長工時」與「低薪化」的就業環境？yes123求職網「龍年社畜心聲與職場幸福指數調查」，勞工平均工時9.6小時，更有15%是12小時以上，64%憂工時過勞，另有五成七曾經「先打下班卡，再繼續加班」的經驗，等於是無酬加班。

yes123求職網調查顯示，上班族衡量每天「實際投入」工作的時間平均達9.6小時；不過自認「日工時」在「12小時(含)以上」的，依舊占了15%，這群人的「爆肝」風險恐怕也最高。

對於目前工時的長度，有64.1%上班族，擔心自己會過勞，當中61.6%還透露自己「有考慮離職」。

只是若想要兼顧「工作收入」與「生活品質」，勞工朋友們認為，「理想中」一天的工時，應該僅為7.4小時，等於要再少兩小時以上的工時：換算下來，大約為目前工時長度的77.1%而已，也就是再減少22.9%。

可惜想縮短工時，恐怕不容易，畢竟回顧整個職涯，竟然有56.6%的人透露，曾經被上司要求，而有過「先打下班卡，再繼續加班」的經驗。

另外曾經有過「熬夜通宵加班」的經驗，合計也占61.3%，其中還分成：28.4%為「曾經有過，且在辦公室與住家」；27.1%為「曾經有過，但僅在辦公室」；5.8%為「曾經有過，但僅在住家」。

想利用下班時間，或者放假時好好調整作息、恢復健康，似乎也不太容易。本次調查也顯示，有高達八成三(83.3%)的上班族透露，「曾經」在下班後或放假時，還把公事帶回家處理。

無奈的是，62.8%「曾經有過」在休假時，還要回公司處理公務的經驗。因此即使放假了，根本不太可能完全擺脫公事的「糾纏」。

除了盛行的加班文化，調查發現，回顧整個職涯，61.6%曾經「因公受傷」；其中60.8%有告知公司，而且還分成：34.1%為「告知任職的企業，而且公司有協助處理」，26.7%則是「告知任職的企業，但公司沒有協助處理」。這也代表剩下的39.2%，因公受傷之後「並沒有告知公司，自行處理」。

假如曾經「因公受傷」，合計也有75.3%仍選擇「照常上班」，其中又分成：38.5%是「沒有請假，仍去上班，但沒有影響到工作狀況」；36.8%為「沒有請假，仍去上班，卻影響到工作狀況」。同時代表其餘的24.7%，才是選擇「請假沒去上班」。

加班 工時

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