離岸風電3-2期截標 沃旭、CIP、森崴等六個土洋開發團隊 八個風場申請

經濟部於10日完成離岸風電區塊開發第2期選商收件作業，目前已有包括沃旭、CIP、風睿、科理歐（Corio）、森崴、德能等六個開發團隊，八個風場親送申請案，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者，持續共同合作推動台灣再生能源、能源轉型。

經濟部表示，台灣累積風場開發推動經驗及各界寶貴意見，區塊開發第2期選選商在制度上新增包括產業關聯項目自選、加大風場可開發容量、給予一年的併網彈性、履約保證金可分批繳納等機制，持續完善選商制度，以吸引國內外優秀開發商投入台灣離岸風電開發。

對於國際原物料上漲、融資成本提高等外在環境下，經濟部積極與開發商溝通交換意見，務實探討解決方案，提供更多合理且具彈性作法，並秉持合理、合法精神，提供更友善的開發環境，完備台灣離岸風電投資環境。

台灣過去在疫情、俄烏戰爭等外在環境考驗下，持續推動離岸風電建設，目前風電設置容量已達2.33GW，為全球少數離岸風電突破2GW的國家。本次區塊開發選商亦面臨建置成本飆升的嚴峻挑戰，但經濟部考量臺灣企業為因應國際減碳的趨勢，有大量綠電需求，離岸風電開發勢在必行，因此在兼顧能源轉型、國內產業發展及淨零減碳的目標下，努力排除困難與挑戰，經濟部感謝各開發商持續選擇投資臺灣，一起公私合力攜手前進，達成離岸風電設置目標。

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