中嘉違反投資許可負擔事項？NCC：已嚴謹調查、無放水

時代力量立院黨團今日舉行記者會，針對國內大型有線電視系統中嘉數位交易案，作為交易案利害關係人宏泰公益信託，當初對NCC的多項承諾將陸續跳票，要求NCC主委陳耀祥對外說明；對此，NCC今（15）日指出，NCC已於9月8日函請經濟部協助提供相關資料，並於9月12日找中嘉集團代表到會陳述，NCC表示，會以嚴謹審慎態度調查該案中，絕無放水，後續將依法持續監理、追蹤。

有關利害關係人宏泰基金是否履行承諾事項部分，NCC指出，107年該基金承諾規劃前5年不低於1.5億元、後5年不低於2.5億元，投入媒體識讀及媒體教育品質提升項目，經審視，該基金108-111年已履行2億6千餘萬元，符合107年的承諾。

至於該基金整體支出狀況是否達10年至少40億，也就是前5年不低於15億、後五年不低於25億元，則非屬NCC監理範圍。

另外，NCC表示，宏泰基金投入提升媒體素養及品質部分，除與台灣大學簽定「堉璘獎學金-台灣大學」獎學金專案，要求申請人須針對「媒體識讀挑戰」等六大議題提出提案計畫，修習媒體識讀相關課程，並舉行媒體識讀講座，設計線上講堂、組織工作坊等培訓課程，亦委託中嘉數位股份有限公司成立專案小組，規劃並執行媒體素養相關專案，其內容包含與各大專院校及社會團體合作推廣媒體識讀相關課程、媒體識讀相關講座、新聞專題製作、短片製作等。

NCC強調，該會許可中嘉投資案所附負擔及承諾事項，相關業者均依規定辦理，並定期向該會陳報執行進度，NCC也將持續依法監理，以落實權責。