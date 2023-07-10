5月製造業受僱員工人數年減1.8萬人 14年來最大減幅

行政院主計總處今（10）日進行勞動供需市場相關指標說明，由於出口不佳，持續影響5月製造業受僱人數。根據主計總處資料顯示，5月製造業受僱員工人數年減1.8萬人，為14年來最大減幅，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主要是受到出口影響，終端需求疲弱，不過年減1.8萬人「算多」，2020年4、5、6月受疫情影響，當時約減1萬人。

不過，在製造業加班工時部分，5月加班工時平均16.6小時，月變動持平，年變動則增0.7小時，終結十個月年減情形。

對此，陳惠欣表示，從製造業加班工時變化，觀察到部分廠商營運狀況已改善，5月有一些加班需求，主要是和汽車零組件相關的廠商有好轉，但製造業當中最主要的電子零組件產業在加班工時部分仍持續呈現年減情形，顯見還是持續受到景氣影響。