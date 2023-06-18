勞部補助企業工作生活平衡措施 受理申請至6月底

為鼓勵企業推動工作生活平衡措施，營造友善職場，勞動部2023年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限至6月30日止，歡迎企業把握時間踴躍提出申請。

勞動部自2014年辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」以來，已補助3,002家次企業辦理4,832項友善員工措施，補助項目包含員工關懷課程、身心紓壓課程、親子講座、創意家庭日及中高齡員工退休準備及調適協助措施等，協助企業推動多元化工作與生活平衡措施，支持員工平衡工作與家庭照顧。

勞動部提醒本計畫各項課程或活動，企業須在2023年9月30日前辦理完畢，辦竣後30日內，檢附相關成果與單據送勞動部核銷撥款，送件日期最遲不得逾10月20日；另為協助企業順利完成核銷作業，勞動部預計於9月至10月辦理3場次補助計畫核銷說明會。補助計畫申請及課程資訊請至「工作生活平衡網」查詢(https://wlb.mol.gov.tw)，或洽詢服務專線02-3343-1150。

除了支持企業推動工作生活平衡措施，為增進企業規劃專業知能，勞動部將於6月至8月間辦理三場工作生活平衡實務講座，包含邀請2022年工作生活平衡獎獲獎代表分享「如何打造守護員工幸福的職場」，並安排企業實務專家分享「退而不休，銀髮力是你我職場神隊友」及「不怕安靜離職，打造具歸屬感職場團隊」等主題 ，歡迎企業踴躍報名參加。