2024年對外華語教學能力認證簡章公布 5月報名、成績可保留3年

辛苦考上公務員後，實際進入公家機關工作，仍有不少眉角需注意。有網友表示自己算是菜鳥公務員，在總務單位負責一些小額採購，由於具備相關專業，才發現廠商報價有些離譜，猶豫是否該採取不一樣的做法，因此上網求助「大家會花時間幫機關省錢嗎」。對此，雖然有網友直呼「國家感謝你！」，但也有不少內行人急勸退，直言「是自殺式行為」。...

2024-04-17 21:23