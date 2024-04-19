2024年對外華語教學能力認證簡章公布 5月報名、成績可保留3年
教育部今天公告2024年「對外華語教學能力認證考試簡章」，考試時間為7月27日、28日，成績可保留3年，作為爭取赴海外任教或實習的機會。
根據教育部公布的簡章，報名時間為5月15日上午10時到5月31日中午12時，一律採先網路報名，再郵寄資料到「國立台灣大學教務處研究生教務組」。
今年度外語能力合格認定基準的英語標準有小幅改變，新增劍橋領思英語檢測（Linguaskill）及培力英語能力檢定測驗（BESTEP），相關認定可參考簡章。
「對外華語教學能力認證考試」自民國95年舉辦以來已邁入第19屆，考生累計達3萬2364人，共計有5893人取得能力證書。教育部近期每年平均選送約200餘名華語教師及近100名華語教學助理到美洲、歐洲、東南亞及東北亞約20個國家任教或實習。
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