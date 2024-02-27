聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗將首設高普考考場 鍾東錦：要的只是公平

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
考選部主任秘書董鴻宗（左）昨拜會苗栗縣長鍾東錦（右），宣布苗栗縣今年7月將首設高普考考場。記者范榮達／攝影
考選部主任秘書董鴻宗（左）昨拜會苗栗縣長鍾東錦（右），宣布苗栗縣今年7月將首設高普考考場。記者范榮達／攝影

考選部主任秘書董鴻宗昨拜會縣長鍾東錦時宣布，苗栗縣今年7月將首設高普考考場，鍾東錦直呼是大禮物，強調「我們要的只是公平」，未來考生不必舟車往返，影響考試成績，甚至是水準。

董鴻宗說，今年7月5日至7月9日的高普考，苗栗首設考場，設在苗栗高中，預計700多人受惠，苗栗考場是高普考最後一塊拼圖，台灣本島除基隆市因毗鄰台北市，其他縣市都有考場；考試院也會持續滾動檢討地方特考、升等考等是否讓苗栗也設考場。

鍾東錦感謝董鴻宗帶來大禮，他強調，要的只是公平，考生必須舟車勞頓到外縣市考試，對苗栗人不公平，此外，可以就近考試，也希望在地就職，否則公務機關職務代理人流動率較高，可能影響行政效能。

縣府秘書長陳斌山考過1次普考、4次高考，都是到台中或台北考；文化觀光局客家事務科長湯惠琴則到台中考；他們說，若能在熟悉的環境應考，有助穩定心情及成績。

基隆 鍾東錦 高普考

延伸閱讀

東京國際食品展3月登場 鍾東錦率團行銷苗栗茶

苗縣首設高普考場 鍾東錦：公平也是一大福音

獎勵急產接生消防員 鍾東錦勾起當年心疼太太陷入恐懼回憶

苗栗頭屋消防分隊接生急產女嬰滿月了 父母至分隊再感謝

相關新聞

苗栗將首設高普考考場 鍾東錦：要的只是公平

考選部主任秘書董鴻宗昨拜會縣長鍾東錦時宣布，苗栗縣今年7月將首設高普考考場，鍾東錦直呼是大禮物，強調「我們要的只是公平」...

大三提早畢業 登「死亡組」高普雙榜

目標明確，就勇往直前！想進入公務體系的徐毓雅，大學選填暨南大學公共行政與政策學系，更在大三提前畢業，挑戰有高普考「死亡之...

大三就提早畢業！挑戰高普考「死亡之組」 她揭雙榜全上秘訣

目標明確，就勇往直前！想進入公務體系的徐毓雅，大學選填暨南大學公共行政與政策學系，更在大三提前畢業。挑戰高普考「死亡之組...

外交特考減考1科 四等考試提高應考資格英檢成績

考試院會今天通過，民國113年起外交特考各等別應試科目數，均減列1科，降低應考人應試負擔；另四等考試外交行政人員各類科組...

考試院推電子證書有成 同時請領紙本證書從75%降至27%

考試院推廣電子證書，考試院長黃榮村今天表示，第13屆考試院推動院務的數位轉型中，國家考試及格證書數位化是重要項目之一，截...

排球少女晉升司法官！興大24歲碩生「國考中四榜」 連拚3年揭備考絕招

24歲中興大學法律系碩三生柳敏嘉，一年內同時上榜高考三等、調查局特考、律師高考與司法官考試四項國考，創下系上近年在校生參與國考最好的成績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。