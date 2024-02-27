苗栗將首設高普考考場 鍾東錦：要的只是公平

考選部主任秘書董鴻宗昨拜會縣長鍾東錦時宣布，苗栗縣今年7月將首設高普考考場，鍾東錦直呼是大禮物，強調「我們要的只是公平」，未來考生不必舟車往返，影響考試成績，甚至是水準。

董鴻宗說，今年7月5日至7月9日的高普考，苗栗首設考場，設在苗栗高中，預計700多人受惠，苗栗考場是高普考最後一塊拼圖，台灣本島除基隆市因毗鄰台北市，其他縣市都有考場；考試院也會持續滾動檢討地方特考、升等考等是否讓苗栗也設考場。

鍾東錦感謝董鴻宗帶來大禮，他強調，要的只是公平，考生必須舟車勞頓到外縣市考試，對苗栗人不公平，此外，可以就近考試，也希望在地就職，否則公務機關職務代理人流動率較高，可能影響行政效能。

縣府秘書長陳斌山考過1次普考、4次高考，都是到台中或台北考；文化觀光局客家事務科長湯惠琴則到台中考；他們說，若能在熟悉的環境應考，有助穩定心情及成績。