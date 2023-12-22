從事會計十多年…上班族裸辭瞞著家人考高考 「配速」跑向勝利

為人生下一階段鋪路，從事會計工作十多年的林家萍想轉往公部門，裸辭報考高考會計。起初家人不支持，中途又戀情告吹，背負壓力的她底氣卻十足，「畢竟拿悲觀懲罰自己很無聊」，她說國考是一場馬拉松，要懂得配速，才能抵達勝利終點。

出社會後，林家萍一直從事會計相關工作，職場對婚育女性不友善，讓有意跟男友結婚生子的她，決定轉換跑道去當公務員。但從她準備國考起，就一路遭逢挑戰，先是家人不挺，她不得不假扮了半年的上班族，每天照常出門上班，實際上是到圖書館讀書，備考到一半，更因和男友三觀不合而分手。

親情、愛情卡關，所幸讀書還說得過去。林家萍辭職後，只讀四個多月的書就上考場，最後差零點四七分錄取，「如果沒差那麼少，就不會考第二次」，成功看似近在眼前，讓她毫無畏懼地繼續考下去。

也因為高考的些微之差，讓她對幾個月後的地特勝券在握，沒想到意外落榜，讓林家萍大受打擊，心想如果要再拚，就得先尋求突破。因為曾準備會計師考試，林家萍專業科目底子不差，又有實務經驗參照，唯獨財政學如天書。評估過後，她認為，財政學進步空間有限，第二次考高考改而加強火力拉升政府會計，將強項科目從三科追加至四科。

她將法規錄製成音檔重複播放，空餘時間就戴上耳機聽，騎車聽、運動聽，連睡前也在聽，達到魔音穿腦的效果。除此，也跟補習班同時彼此交流切磋、互相截長補短。

「很會做會計，就只是會算數」林家萍說，不少商科生很會算題目，卻鮮少動腦想為什麼題目要這樣出，她自己也曾如此。歷經這次備考，她才醒悟如果只是算題機器，卻沒有從中歸納分析，會計分數也不會太高，讀書必須從點、線思考擴充到全面架構來想，才算真正讀通了。

林家萍分享，國考是一場馬拉松，若起跑時雄心壯志，給自己過多壓力，途中氣力耗盡就再也跑不動，重要的是懂得配速，「堅持到最後你就贏了！」