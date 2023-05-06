休學訂目標 退伍5個月後當榜首

中興大學應數系畢業的徐維謙，資科所念完碩一，就決定休學不再繼續念，計畫考公職，差點鬧出家庭革命。面對家人的關切探問，他不被左右，每天按部就班念書，找到紓壓方法，五個月後順利考取關務特考資訊處理類科榜首。

徐維謙從應數系念到資科所，念一念覺得對就業幫助不大，碩二上就休學準備考公職，先是報考台中捷運新進人員甄試，卻卡在第二關體檢沒過，索性先去當兵，退伍後投入關務特考、高普考資訊處理類科。

因關務特考早幾個月考，徐維謙把重心擺在關務特考，集中火力準備計算機概要、程式語言概要兩科，跟著補習班函授課程走，讀一個段落就開始刷考古題。徐維謙說，一開始滿江紅不必太在意，慢慢讀、慢慢寫，遇到還沒讀到的範圍先做記號，之後再回來重做一次，愈到後面分數會愈來愈高。

至於程式語言，他建議，基礎核心概念弄懂，遇到不會的題型，加減還是可撈到一些分數。

退伍後，在家當了五個月的全職考生，徐維謙說，家人三不五時詢問何時要找工作，雖是基於關心，但難免帶來壓力。他的回應策略是不厭其煩地重申正在準備考試，也盡量找方法紓壓，不虧待自己。建議念書就該開心地念，按部就班、循序漸進就好，不要給自己太大壓力，心態是他能上榜的最大關鍵。