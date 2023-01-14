曾認當選率僅百分之一 管中閔再憶因他1句話投入台大校長遴選

台大前校長管中閔日前預告近期將出書，委託作家楊渡執筆撰寫《大學的脊梁》，回顧台大校長遴選案。今（1/14）管中閔於社群網站上表示，2017年秋季正前往長江三峽俠區，便接獲「意外電話」表態談論是否參加台大校長遴選。管中閔表示，起初認為當選可能性太低，不願答應，直到一名教授表示，「或許該換個角度想，台大需要改變，而你的當選可以帶來改變。」才真正促使自己走向遴選一途。

台大校長管中閔今於臉書回顧，2017年秋季正搭船航行長江水道，即將進入三峽峽區，但擔心峽區內手機訊號不良，正檢查訊息時電話便響起。電話一頭是一名台大老師，並表示有幾位老師想再談談參加校長遴選一事。

但管中閔表示，當時表示不可能當選何必白費力氣，且人在大陸沒辦法談。但教授仍不放棄，問了回台日期，並約好回台後的第二天會面。

管中閔談到，其實自學校啟動校長遴選程序後不久，便有幾位老師探詢意願，都斬釘截鐵表示毫無此意。主要考慮在於，既不是台大畢業生，而且未曾擔任校內行政職位，對校內的人、事都很陌生。此外，2015年初辭去政府職務時，即決定不再擔任公職。

返台後管中閔依約和幾位教授見面。管回憶，在坐教授都是台大「嫡系」出身，也都瞭解我的顧慮，一開始就強調，台大已和以前不同，應會接納一位非台大畢業生擔任校長，且認為我的經驗和傳統校長不一樣，可為台大帶來新的想法。

但管中閔也談到，即便如此，當時仍覺得當選可能性太低，一直不願意答應。直到一位老師表示，「你不要總是說不可能當選，或許該換個角度想想，台大需要改變，而你的當選可以帶來改變。」這句話才真正觸動自己。

管中閔也指出，當年文學院選院長，由小系圖資系教授黃慕萱榮膺，黃曾向自己表示，也不知道為何會當選，但也許是遴選委員認為文學院需要改變。剎那間想起校內其他教授的期待，也才鬆口表示，「好吧！那我試試看，但你們千萬不要寄望太高。」

管中閔也談到，曾向內人陳達敏坦言，也許當選的機率低於百分之一；陳達敏亦不解，為何可能性低還要浪費時間去參選。但當時自認，即便沒有當選，但若能提出想法被未來校長採用，也許就不算白費工夫。