護理人力短缺 考選部：明年國考增辦一次護理師考試

考選部今天表示，近2年來因疫情發展，第一線護理人力負荷過重，適時增加新血實有其急迫性，為解決受到疫情衝擊所產生之護理人力短缺問題，以及分散應考人流，預定於明年11月增辦第三次護理師考試，冀盼藉此補足醫護人力資源，並緩解目前緊繃的醫療運作系統，以維護國人醫療服務品質。

考選部今天公布112年國家考試期程，預定辦理20項次考試，一如既往拔擢優秀適任人才，供國家社會所用。不過，

考選部表示，為加速推動國家考試數位轉型，2023年起中醫師考試將納入電腦化測驗，分別於2月、6月及7月舉行；又為配合用人機關人力需求，國際經濟商務人員特考於112年增辦一次。

考選部表示，為因應「發展觀光條例」的修正公布及台灣鐵路管理局轉型為國營台灣鐵路股份有限公司後，將自行對外招考從業人員，導遊人員、領隊人員考試及交通事業鐵路人員特考等2項考試，於2023年由考選部最後一次辦理，有意報考的民眾請留意相關報名資訊。

考選部表示，竭誠歡迎各界優秀人才投身公務和專技貢獻所長，實現人生志向，有關2023年各項考試訊息請至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊（考試期日計畫表）項下查詢「112年度各項考試期日計畫表」，各項考試類科（別）多元廣泛，籲請有志加入公職行列或取得專業證照之民眾把握良機，踴躍報考。