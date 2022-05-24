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國考可在考場訂便當？網勸當心吃壞肚子 推這類食物省時衛生

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文詢問大型考試的用餐問題該如何解決。圖為考試示意圖。圖／聯合報系資料照片
有網友發文詢問大型考試的用餐問題該如何解決。圖為考試示意圖。圖／聯合報系資料照片

上考場該如何解決用餐問題呢？有網友便分享自己的苦惱，在網路論壇發文詢問他人經歷。文章一出，也引來網友們提供建議，表示盡量避免吃考場便當，在考量衛生的情況下，以超商、速食店食物為主較佳。

網友在Dcard發文，回憶自己過去參加大型考試時，校門口都有地方可以訂便當，還有麥當勞的工作人員在學校擺攤接單。但由於國內疫情持續，原PO因此問「連陪考都不讓進了，午餐要怎麼處理啊？」原PO也表示，自己擔心如果早上買好帶去，「萬一變質吃壞肚子就慘了」，所以尋求國考過來人的經驗。

文章一出，也引來許多網友提供建議，表示避免考場便當，「帶1-2個麵包，因為放到中午不會壞，不要花時間去排隊領便當，夏天如果吃壞肚子很麻煩」、「吃雜糧麵包，千萬別訂考場便當呦，因為要拿到大概要排個半小時吧，浪費時間，然後增加吃壞肚子的機率」、「5天都吃先買好的超商麵包，考場便當真的有一定風險，可能會排很久領便當或腸胃不適」。

多數人也推薦吃麵包，「之前是3天五穀麵包加保久乳」、「絕對是麵包！之前高普考5天大概吃了一年份的麵包量」、「麵包+保久乳」、「便利商店解決，前提是考場附近有，不會離太遠的，或是帶麵包+保久乳解決，在考試時午餐也是很能利用的一段時間」。

有網友則提議以便利商店、速食為主，「去年考過五場國考，全部都超商解決，早上就買好中午的份，麵包和御飯糰，雖然超商食物一堆奇怪的添加物，但品管還是很不錯的，食物乾淨不會拉肚子」、「我都吃連鎖速食餐廳，衛生比較沒有問題」、「國家考場就吃麥當勞啊，方便又好粗（吃）」、「便利商店或麥當勞早餐買兩份，午餐的不要加醬就不會爛掉～再帶個小包堅果」。

便利商店 麥當勞 便當 高普考 麵包

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公職是大家眼中公認的鐵飯碗，不過並非人人都能當全職考生，許多人得一面工作一面備考，一名網友就在網上發文，擔憂自己因兼職賺錢比不過全職考生，並詢問其他人如何打消這種負面想法。

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