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性向測驗納部分公務員考試類科 考選部研議可行性

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
考試院。圖／聯合報系資料照
考試院。圖／聯合報系資料照

考選部今天在考試院會提出「規畫性向測驗納入公務人員考試制度」專案報告，與會委員就我國公務人員考選實況，以及對性向測驗納入考試體制之構想，進行充分討論。考試院長黃榮村表示，性向測驗廣為各國採用為政府選才工具，但任何考選制度變革，均應從影響層面最小處著手，以期後續推動順利；請考選部持續與用人機關、公共行政學界及測驗評量專家充分討論，謹慎研議推動的模式。

黃榮村指出，早在民國40、50年代，我國公務員考試即曾短暫實施過心理測驗；前兩屆考試委員也曾將實施心理測驗或採行多元評量途徑列為政策主張，均因考量國人對心理測驗認識不深，以及對考選機關專業承受量能有所顧慮而暫緩。

黃榮村說，鑑於公部門尚缺乏使用標準化測驗工具辦理性向測驗經驗，考選部在推動本案時，應衡量社會的理解與信任，評估對現行制度的衝擊程度，並與用人機關、公共行政領域學者進行充分協商、溝通。此外，性向測驗研發、施測、成績計算、解釋等工作具高度專業性，若無堅實的專業知能，恐難負荷，因此，務必邀請測驗評量專長之專家學者協助，乃至委託專業機構辦理。

考選部表示，性向測驗已被廣泛運用於其他國家或私部門人事決策，國家人才之甄補宜善加利用。因此，對於將性向測驗納為公務人員考試方法之一，考選部籌劃甚久，除多次邀請學者專家表達專業見解外，另於106年及108年間，分別委託學者專家完成可行性研究，以及研發編製試題。

考選部表示，國人對性向測驗的理解及信任尚顯不足，政策立論基礎有再強化、厚實必要，為求審慎，現階段仍應持續累積實證研究成果始能規畫試行。

黃榮村 考試院

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