規律+勤勞 她法律系應屆考上執達員榜首

就讀輔大法律系期間，李昕宸就摸清自己對律師、司法官沒興趣，於是把目標鎖定在司法特考的執達員，大三就投入準備國考，規律、有計劃、勤練考古題，讓她應屆就高中執達員榜首。

雖然是法律系本科，李昕宸認為，法律系教的是概念，但補習班教的是如何面對國考題目，透過補習，可以更系統性掌握上榜訣竅。

她不只從大三就開始補習，也把重要學分壓縮在大三修完，大四上下學期各剩一堂課的她，甚至搬回老家台中，每周北上一天上課，其餘時間都埋首苦讀。

李昕宸指出，民法概要的申論題考點多，雖然不好準備，只要把基本觀念讀熟，打好基礎，就算遇到不會的題目，也能盡所能拿分，像她考試當天完全沒抓對考點，光憑著基本功應答，最後仍拿到不錯分數;選擇題要注意法條中的數字、冷門法條，旅遊、贈與也都是常出現的題目。

為了克服讀得很痛苦的民事、刑事訴訟法概要，李昕宸則排讀書計畫逼自己每天碰，「面對它、習慣它」，民訴上完課馬上就看書，確保吸收，搞懂再往下一篇章邁進，她說，光民訴的解題書就看了兩遍，「作答的豐富度是高分關鍵！」刑訴的法條、實務或學說見解都很重要，如果有修法，也要特別注意。

李昕宸強調，吸收所學只是第一步，能將所學輸出、寫出來才是重點，解題書的妙用就在此，她在看解題書前，會先在腦海中思考解題架構，再翻書看擬答，對照自己與解題書的思維邏輯有何不同、學習書上的用字遣詞，還會把常出現的考點整理成word檔案，反覆複習，接著再透過大量練習考古題，精鍊自己的答題技巧，她除了練習四等的考古題，也會找三等、高普考、地特的相關考科練寫。

大四那一年，李昕宸過著深居簡出的規律生活，讀書、吃飯、運動，「當時休息會有點良心不安，但現在回過頭看，休息其實很重要！」她建議，要讀的東西太多，忘了再看、累了就休息，有在自己的步調上就好。