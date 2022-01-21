準備有方法！高考狀元的國考心法 把握「兩關鍵」1年雙榜沒問題

不僅吸取學長姐們的上榜經驗，施華敏更懂得反思修正，讓她不僅一年就考取高普考一般民政雙榜，更一舉高中高考狀元。施華敏說，考國考，要找對方法，做的每一步都要清楚為何而做，對自己有沒有幫助。

有明確目標就往前衝的施華敏，就讀中正大學成人及繼續教育學系期間，認知到相關領域的社會新鮮人起薪受限，大四就和同學一起創業，卻只勉強達到收支平衡，不想成天為了工作兜兜轉轉的她，於是下定決心考公職。

確立方向後，施華敏做的第一件事是瀏覽三到五年內的上榜分享文，「國考不是做學問，是考試，準備一定要有方法！」她認為，先吸取別人成功經驗，再避開別人挫敗的路徑，更能加速充實自己的能力 ；接著「了解自己的學習方式很重要」，以她自己來說，除了善用大小標編口訣外，讀書時也習慣以不同顏色的筆畫重點，循序將已有把握的題型剔除。

備考過程中，施華敏更隨時自我檢視。她說，會每周反省當周進度沒達成的原因，若是沒吃飽、沒睡飽或通勤時間太久，導致自己不在備戰狀態上，那就把障礙排除。

施華敏說，法科讀起來猶如倒吃甘蔗，前期她花了很多時間弄懂行政法，課後回家就馬上開電腦打字，把實務見解、爭點、學說等整理成表格。

去年疫情三級警戒打亂國考日程，也擾亂施華敏的心態，中間近兩個月完全念不下書。為了突破瓶頸，施華敏再度找方法，利用APP開線上自習室，邀高普考夥伴們加入，每天早上九時強制大家開視訊上線，創造集體氣氛，也順利把自己拉回讀書狀態。