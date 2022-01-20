高考一級第三試 考選部今下午4時放榜

考選部今天表示，110年公務人員高等考試一級考試第三試，定於今天下午4時在考選部國家考場公告欄榜示，自下午4時20分起，應考人可於考選部全球資訊網站查榜，榜單同步公告於考選部公報。自同日下午5時20分起，應考人也可於國家考試網路報名資訊系統個人報名網頁查詢考試成績。

此外，考選部也表示，有關110年公務、關務人員升官等考試、110年交通事業公路、港務人員升資考試，定於1月21日上午11時，在考選部國家考場公告欄榜示，自上午11時20分起，應考人可於考選部全球資訊網站查榜，榜單同步公告於考選部公報。

自同日中午12時20分起，應考人也可於國家考試網路報名資訊系統個人報名網頁查詢考試成績。