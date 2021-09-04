原民特考在旭光高中登場 拔擢原民子弟推動原鄉發展
公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試今天在草屯鎮旭光高中登場，共有182人報考，首日到場考生共121人，其中三等26人，到考率57.7%；四等53人，到考率65.4%；五等42人到考率75%。
南投縣副縣長陳正昇說，為拔擢優秀原住民擔任公職，貫徹「原住民族工作權保障法」足額進用原住民規定，今年公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試，南投考區4日、5日在旭光高中舉行，包括三、四、五等考試及2預備試場，合計設有14試場。
陳正昇陪同典試委員伊萬納威、考選部常務次長曾慧敏巡視考場，為考生加油打氣，並慰問試務人員辛勞。考試期間都依中央流行疫情指揮中心及考選部相關規定，落實各項防疫措施，並依國家考試防疫標準作業程序進行人員進入試區控管，確保考生及試務人員健康，考場秩序良好值得肯定。
陳正昇說，南投縣府已承辦過數十次原民特考舉才無數，但比例上仍嫌不足，歡迎對公職有興趣的年輕的原民子弟能踴躍報考，為南投縣挹注更多的原民公職人才，服務族人，助益原鄉發展，讓南投更好。
伊萬納威也說，今年是第40次原民特考，到考率不算低，原民特考試是一年一度選拔原住民族文官的大事，歷年來培育出許多優秀文官，為國家、為原鄉貢獻所長，未來希望能有更多原鄉子弟加入國家文官行列，在公職體系中培育優秀的行政能力，並成為族人與社會、國家間的溝通橋樑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言