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原民特考在旭光高中登場 拔擢原民子弟推動原鄉發展

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
原住民特考今明兩天在旭光高中舉行，南投縣副縣長陳正昇等人巡視考場，希望拔擢更多更多優秀原民子弟參與公職服務。圖／南投縣政府提供
原住民特考今明兩天在旭光高中舉行，南投縣副縣長陳正昇等人巡視考場，希望拔擢更多更多優秀原民子弟參與公職服務。圖／南投縣政府提供

公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試今天在草屯鎮旭光高中登場，共有182人報考，首日到場考生共121人，其中三等26人，到考率57.7%；四等53人，到考率65.4%；五等42人到考率75%。

南投縣副縣長陳正昇說，為拔擢優秀原住民擔任公職，貫徹「原住民族工作權保障法」足額進用原住民規定，今年公務人員特種考試原住民族三、四、五等考試，南投考區4日、5日在旭光高中舉行，包括三、四、五等考試及2預備試場，合計設有14試場。

陳正昇陪同典試委員伊萬納威、考選部常務次長曾慧敏巡視考場，為考生加油打氣，並慰問試務人員辛勞。考試期間都依中央流行疫情指揮中心及考選部相關規定，落實各項防疫措施，並依國家考試防疫標準作業程序進行人員進入試區控管，確保考生及試務人員健康，考場秩序良好值得肯定。

陳正昇說，南投縣府已承辦過數十次原民特考舉才無數，但比例上仍嫌不足，歡迎對公職有興趣的年輕的原民子弟能踴躍報考，為南投縣挹注更多的原民公職人才，服務族人，助益原鄉發展，讓南投更好。

伊萬納威也說，今年是第40次原民特考，到考率不算低，原民特考試是一年一度選拔原住民族文官的大事，歷年來培育出許多優秀文官，為國家、為原鄉貢獻所長，未來希望能有更多原鄉子弟加入國家文官行列，在公職體系中培育優秀的行政能力，並成為族人與社會、國家間的溝通橋樑。

原住民特考今明兩天在旭光高中舉行，希望更多優秀原住民子弟參與公職，為族人服務。圖／南投縣政府提供
原住民特考今明兩天在旭光高中舉行，希望更多優秀原住民子弟參與公職，為族人服務。圖／南投縣政府提供

原住民 疫情

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